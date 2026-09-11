La maniobra de Lawson y la furiosa reacción de Colapinto en la FP2: "Qué idiota"

Franco Colapinto protagonizó un momento de tensión durante la segunda práctica libre del Gran Premio de España de la Fórmula 1 , que se disputa este fin de semana en el circuito de Madring. El argentino intentaba buscar su vuelta rápida cuando se encontró con Liam Lawson en pista.

La situación generó una fuerte reacción de Colapinto , quien consideró peligrosa la maniobra del piloto de Red Bull. Apenas se produjo el episodio, el argentino se comunicó con el equipo Alpine para expresar su enojo.

“ Lawson , qué idiota”, lanzó Colapinto por la radio, visiblemente molesto por lo ocurrido durante la sesión. Desde el muro, su ingeniero Stuart Barlow respondió de inmediato: “Sí, lo vimos amigo”.

El intercambio reflejó la preocupación del argentino por una situación que, según su percepción, podía haber terminado en un incidente mientras intentaba completar su vuelta rápida.

La maniobra de Lawson que provocó el enojo de Colapinto en la FP2

Colapinto terminó la jornada de viernes en el decimoquinto puesto, después de haber sido decimotercero en la primera práctica. Alpine tuvo dificultades para encontrar el rendimiento esperado en el paso de la FP1 a la FP2 y el argentino se mostró preocupado el comportamiento impredecible de su monoplaza.

El episodio con Lawson se sumó así a un viernes complicado para Colapinto, que deberá buscar una mejora en el rendimiento de Alpine durante el sábado, cuando se disputen la tercera práctica y la clasificación del primer Gran Premio en el Madring de Madrid.