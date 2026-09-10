La respuesta bostera de Colapinto cuando le preguntaron por "La Monumental", la curva extrema del Madring

El argentino analizó las dificultades que presenta el nuevo trazado madrileño y dejó una de sus clásicas ocurrencias.

Franco Colapinto ya puso la mira en el Gran Premio de España, que este fin de semana marcará el estreno del Madring en el calendario de la Fórmula 1. Antes de salir a pista, el argentino fue consultado por la “Monumental”, una de las curvas que más atención concentra por sus características, y respondió con una ocurrencia que rápidamente llevó la conversación al fútbol argentino.

Juan Fossaroli, periodista de ESPN, le preguntó por el nombre elegido para la exigente curva madrileña (que se llama igual que el estadio de River) y Colapinto, confeso hincha de Boca, no dejó pasar la oportunidad: “Se podría llamar ‘El Bombonero’”.

Colapinto, la curva más extrema del Madring y una respuesta bien bostera El comentario provocó un momento distendido antes de que el piloto de Alpine volviera al análisis estrictamente deportivo. La “Monumental” será uno de los puntos particulares del nuevo circuito, con 550 metros de extensión, un importante peralte y una inclinación del 24%, condiciones que exigirán una puesta a punto específica de los monoplazas.

Qué dijo Colapinto sobre el nuevo circuito Más allá de la broma futbolera, Colapinto fue claro al describir las sensaciones que le dejó el Madring durante el trabajo en el simulador. “Es picante. Es una pista difícil. Un circuito de los más difíciles de la temporada. En el simulador cerrar una vuelta buena era casi imposible. Son curvas bastante traicioneras, son ciegas, con entradas en bajada, frenadas doblando, mucha combinada”, explicó.

El argentino anticipó así un fin de semana en el que los pilotos tendrán que adaptarse rápidamente a un trazado completamente nuevo. Para Colapinto, además, la diferencia podría aparecer precisamente en aquellos pilotos capaces de asumir mayores riesgos sin cometer errores. “Va a ser duro juntar una vuelta excelente y el que lo pueda hacer, que vaya un poquito más al límite, va a marcar la diferencia”, señaló.