Cuándo corre Colapinto en el GP de España: cronograma completo de horarios y cómo ver en vivo

Franco Colapinto afrontará este fin de semana una nueva fecha de la Fórmula 1 . El argentino dirá presente en el Gran Premio de España , decimocuarta cita del campeonato, que tendrá como escenario al Circuito de Madring , un trazado que se estrena esta temporada y cuenta con 5,419 kilómetros y 22 curvas.

La actividad comenzará el viernes 11 con la primera práctica libre, programada para las 8:30 de la mañana. La sesión tendrá una duración de una hora y será la primera oportunidad para Colapinto y el resto de los pilotos de conocer las características de la nueva pista madrileña.

Ese mismo día, a las 12, llegará el segundo entrenamiento libre. El cronograma continuará el sábado 12 con la tercera y última práctica, desde las 7:30, mientras que la clasificación se pondrá en marcha a las 11. Allí quedará definida la grilla para la carrera del domingo .

La actividad principal del Gran Premio de España se concentrará durante el fin de semana en cuatro sesiones clave para seguir la participación del piloto argentino. La carrera, que marcará el cierre de la fecha en el Circuito de Madring, comenzará el domingo 13 a las 10 de la mañana (hora argentina).

Colapinto llega a Madrid después de un Gran Premio de Italia en el que consiguió recuperarse de un despiste que lo hizo caer de la cuarta a la decimosexta posición. El argentino finalmente cruzó la bandera a cuadros en el noveno lugar , aunque después de la carrera reconoció, entre lágrimas, que había desaprovechado una buena oportunidad para él y para Alpine.

Colapinto llega a Madrid luego de sumar puntos en Monza. @AlpineF1Team

Más allá de ese error, el rendimiento del monoplaza durante el fin de semana de Monza dejó una referencia positiva para lo que viene. Colapinto tendrá ahora la posibilidad de trasladar ese potencial a un circuito completamente nuevo para la Fórmula 1, en una fecha que además representará el estreno del Gran Premio de España en Madrid.

Mientras tanto, la pelea por el campeonato tiene como líder al italiano Kimi Antonelli, de Mercedes. El piloto llegó a los 267 puntos después de ganar el GP de Italia y amplió a 66 unidades su ventaja sobre su compañero de equipo, George Russell, que ocupa el segundo puesto del campeonato.

Cómo ver en vivo la Fórmula 1 en Argentina

El Gran Premio de España podrá verse en Argentina mediante Disney+ Premium, que ofrecerá la transmisión en vivo de la actividad. También estará disponible F1 TV, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1, como alternativa para seguir las sesiones y la carrera.