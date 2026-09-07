¡Insólito! El ranking de un medio inglés que dejó a Colapinto por debajo de pilotos que superó en Monza

The Race ubicó a Franco Colapinto en el puesto 19° de su ranking tras el GP de Italia, pese a que el argentino terminó 9° y volvió a sumar puntos con Alpine.

El Gran Premio de Italia dejó a Franco Colapinto con una sensación agridulce: el argentino tuvo un arranque espectacular, cometió un error que lo hizo caer hasta el 16° lugar y luego protagonizó una gran remontada para terminar noveno y sumar dos puntos para Alpine. Sin embargo, para The Race, su actuación estuvo lejos de ser una de las mejores del fin de semana. El reconocido medio británico lo ubicó 19° entre los 22 pilotos que participaron de la carrera.

El ranking elaborado por Edd Straw tuvo especialmente en cuenta el despiste de Colapinto en la vuelta 6, cuando perdió el control de su Alpine en la curva de Lesmo y pasó del cuarto al 16° puesto. El incidente, que además provocó daños en el piso del monoplaza, fue considerado una "oportunidad perdida" por el periodista. El análisis, sin embargo, también reconoció que el argentino reaccionó después del golpe y consiguió recuperarse hasta la novena posición.

El despiste de Franco Colapinto en el GP de Italia Colapinto pasó a Verstappen y un despiste lo dejó 16° La evaluación resulta llamativa si se tiene en cuenta el rendimiento del argentino durante el resto del domingo. Colapinto había largado séptimo después de clasificarse octavo y llegó a avanzar hasta el tercer lugar durante los primeros metros, peleando incluso con Max Verstappen. Tras su error, volvió a meterse en ritmo, superó a varios rivales y terminó cuatro posiciones por delante de Carlos Sainz. Además, consiguió el segundo mejor resultado de Alpine en la temporada, solamente detrás del podio de Pierre Gasly.

Precisamente, la comparación con su compañero también pesó en la decisión de The Race. Colapinto quedó a apenas 0,050 segundos de Gasly en Q1, pero la diferencia aumentó en las siguientes instancias hasta llegar a 0,434 segundos en la definición. Gasly terminó consiguiendo una inesperada pole para Alpine y fue ubicado segundo en el ranking del medio británico, mientras que Colapinto quedó relegado al 19° lugar.

El polémico ranking de un medio inglés que castigó a Franco Colapinto Franco Colapinto fue ubicado en el 19° puesto del ranking del medio especializado en la F1. The Race La clasificación generó todavía más sorpresa porque algunos pilotos que finalizaron detrás del argentino recibieron una valoración considerablemente superior. Carlos Sainz terminó 13° y apareció cuarto en el ranking, mientras que Arvid Lindblad, octavo con Racing Bulls, fue colocado quinto. The Race, de todos modos, destacó como aspecto positivo las dos largadas de Colapinto y su capacidad para mantenerse concentrado después del error y rescatar puntos para Alpine.