Un ídolo de Gimnasia dirigirá a un equipo mendocino que juega el Regional Amateur

Sergio Oga, artífice de una época gloriosa de Gimnasia y Esgrima, se transformó en nuevo director técnico de Huracán de San Rafael.

Sergio Mago Oga, una parte de la historia de Gimnasia y Esgrima y el recordado partido ante Talleres.

Luego de un comienzo con un nivel muy lejos del esperado, Huracán de San Rafael tomó la decisión de cambiar de entrenador y en las últimas horas confirmó a Sergio Oga, ídolo de Gimnasia y Esgrima, quien se hará cargo del plantel del Globo azuloro para el resto del torneo Regional Amateur.

Tras dos empates en las primeras dos fechas del certamen, ante Deportivo Goudge de San Rafael y Pacífico de General Alvear, la dirigencia sureña tomó la determinación de finalizar el vínculo con Darío Fabrone, quien ocupaba el cargo de entrenador.

El conjunto del sur provincial todavía no ganó en el actual certamen nacional. Prensa HSR Los popes se movieron rápidamente y posaron su atención en el exmediocampista del Lobo, quien asumió este lunes y tendrá su debut absoluto el próximo fin de semana, cuando Huracán enfrente al Sport Club Quiroga por la tercera fecha del torneo federal.

Un ídolo de Gimnasia dirigirá en el fútbol mendocino Sergio Oga fue uno de los artífices de una época dorada de Gimnasia y Esgrima, cuando consiguió el ascenso a la Primera Nacional 2015 en aquella histórica final ante Talleres de Córdoba, además de otros dos ascensos, del torneo del Interior al Federal B, en 2013, y luego de esa categoría al Federal A, al año siguiente.

El Mago no sólo fue una pieza clave de aquel equipo que dirigía Sergio Toti Arias, sino que además marcó el gol con el que el Blanquinegro ganó el partido de vuelta en el Mario Kempes por 1 a 0 y dio la vuelta olímpica.