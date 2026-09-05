En su mejor momento, Gimnasia recibe a Boca en el Legrotaglie y va por la punta de la Zona A

Mendoza se prepara para una tarde especial en el estadio Víctor Legrotaglie . Este sábado, desde las 16.30, Gimnasia y Esgrima recibe a Boca Juniors por la octava fecha del Torneo Clausura , en un encuentro al que el Lobo llega como uno de los grandes protagonistas del campeonato.

El equipo dirigido por Darío Franco atraviesa un momento histórico en la máxima categoría del fútbol argentino . Gimnasia ganó cinco de sus primeros siete partidos del certamen y buscará prolongar una racha que también incluye seis victorias consecutivas en condición de local.

Boca , por su parte, llega a Mendoza después de conseguir dos triunfos importantes, aunque afrontará el encuentro con una formación alternativa debido a la acumulación de partidos. El Xeneize viene de superar a Lanús por el Clausura y de eliminar a Vélez por penales en los octavos de final de la Copa Argentina.

El presente del Lobo es uno de los grandes atractivos de la jornada. Gimnasia ganó cinco de las siete fechas disputadas y se ubica segundo en la Zona A, solo por detrás de Instituto, que lo supera por un punto. La campaña le permitió despegarse de la pelea por la permanencia y comenzar a mirar otros objetivos.

En la tabla anual, el conjunto mensana ocupa actualmente el 12° lugar con 34 puntos, a tres de Instituto, que aparece como el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana. Con buena parte del torneo todavía por delante, la ilusión de alcanzar una competencia internacional empieza a tomar fuerza .

La principal baja para el duelo ante Boca será Agustín Módica. El delantero, goleador del campeonato con ocho tantos, arrastra una molestia muscular y no estará disponible. Su lugar en el equipo sería ocupado por Ignacio Sabatini.

Boca llega con una importante rotación

El Xeneize atraviesa una exigente seguidilla de partidos y su entrenador, Rodolfo Arruabarrena, prepara una importante rotación para visitar a Gimnasia. Boca viene de vencer a Lanús, resultado que le permitió alcanzar los 10 puntos y ubicarse octavo en la Zona A.

A ese triunfo se sumó la clasificación en la Copa Argentina. El conjunto de La Ribera eliminó a Vélez mediante una definición por penales y ahora deberá administrar el desgaste de sus futbolistas para afrontar los próximos compromisos.

Entre las bajas estará Leandro Paredes, quien presenta una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo y no será titular. El Xeneize apostará por un equipo con varios cambios respecto de sus últimos encuentros.

Las posibles formaciones y todos los datos de Gimnasia-Boca

Gimnasia saldría al campo de juego con César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini.

Boca, en tanto, formaría con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia.

El partido entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors comenzará a las 16.30 en el estadio Víctor Legrotaglie. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Darío Herrera como árbitro.

Los datos del partido