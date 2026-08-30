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Gimnasia y Esgrima de Mendoza

¡Histórico! Gimnasia brilló en Avellaneda, goleó 3-0 a Independiente y trepó a la punta de la Zona A

Gimnasia superó a Independiente en el Libertadores de América con un tanto de Fernández a los 42 minutos y dos golazos de Lencioni a los 53' y 60'.

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Facundo Lencioni marcó dos golazos en el 3-0 de Gimnasia a Independiente en Avellaneda.

Facundo Lencioni marcó dos golazos en el 3-0 de Gimnasia a Independiente en Avellaneda.

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Por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Gimnasia y Esgrima de Mendoza tuvo una histórica actuación este domingo en el Libertadores de América y goleó 3-0 a Independiente de Avellaneda. De este modo, obtuvo su tercer triunfo consecutivo y trepó provisoriamente a la punta de la Zona A.

Facundo Lencioni fue la gran figura del encuentro con dos auténticos golazos en el segundo tiempo que pusieron cifras definitivas a la paliza en Avellaneda. Antes, en la primera mitad, Esteban Fernández había abierto el marcador con una linda definición unos minutos antes del descanso.

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El gol de Esteban Fernández para el 1-0 de Gimnasia

El golazo de Lencioni para el 2-0 de Gimnasia

Otro golazo de Lencioni para que Gimnasia golee 3-0 a Independiente

El minuto a minuto de Independiente - Gimnasia y Esgrima de Mendoza

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