¡Histórico! Gimnasia brilló en Avellaneda, goleó 3-0 a Independiente y trepó a la punta de la Zona A

Por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Gimnasia y Esgrima de Mendoza tuvo una histórica actuación este domingo en el Libertadores de América y goleó 3-0 a Independiente de Avellaneda. De este modo, obtuvo su tercer triunfo consecutivo y trepó provisoriamente a la punta de la Zona A.