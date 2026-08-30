Godoy Cruz goleó 3-0 a San Telmo en el Feliciano Gambarte y se ubica en el sexto puesto de la Zona A

Con goles de Martínez, Rodríguez y Brunet, el Tomba se impuso ante el Candombero por la fecha 27 y se afianza en la zona de Reducido por el segundo ascenso.

El delantero Axel Rodríguez ingresó en el complemento y liquidó el resultado en favor de Godoy Cruz.

Godoy Cruz Antonio Tomba ganó, gustó y goleó 3-0 a San Telmo en el Feliciano Gambarte por la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional, se recuperó de dos duras derrotas consecutivas y se mantiene con vida en la pelea por acercarse a los puestos de arriba. Con la victoria, escaló hasta el sexto puesto de su grupo y quedó a diez puntos del líder Ferro.

El comienzo del partido fue parejo, con ambos equipos disputándose la pelota en la mitad de la cancha y sin conseguir profundidad. El Tomba, de a poco, comenzó a tomar el control y tuvo su primera chance clara a los 13 minutos: Fernández recibió solo un centro desde la derecha, pero definió débil y Enrico controló sin inconvenientes.

Godoy Cruz siguió buscando y volvió a acercarse a los 18'. Cairus recibió al borde del área, pero no pudo conectar bien la pelota y desperdició una buena oportunidad. Un minuto después, Enrico volvió a aparecer para taparle un remate peligroso a Fernández. En la acción siguiente, Riquelme convirtió tras definir por debajo del cuerpo del arquero, aunque el asistente levantó la bandera por una posición adelantada muy ajustada.

El dominio del Tomba era cada vez más evidente, aunque todavía le faltaba precisión en los metros finales. A los 34', Riquelme ganó dentro del área tras un córner y buscó a un compañero con un toque hacia el área chica, pero nadie llegó a conectar. San Telmo, en tanto, apostaba por replegarse y aprovechar algún contraataque.

El visitante tuvo su mejor oportunidad a los 43 minutos, cuando Molina recibió por la izquierda y sacó un remate que pasó muy cerca del palo derecho de Strumia. Godoy Cruz respondió inmediatamente: Cairus cabeceó un centro desde la derecha y Enrico volvió a salvar a San Telmo. En el rebote, el propio uruguayo tuvo otra oportunidad, pero increíblemente definió afuera.