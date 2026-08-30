Troglio aceptó que estuvo bien repetido el penal de Almada, pero lanzó una advertencia: "Ese es el problema"

Pedro Troglio analizó la polémica del partido ante River y admitió que hubo invasión de jugadores de ambos equipos. Sin embargo, apuntó contra el VAR.

Pedro Troglio, DT de Banfield, saluda a Leonardo Ponzio antes del comienzo del partido en el Sur del Gran Buenos Aires.

Pedro Troglio terminó con bronca después de la derrota de Banfield ante River, pero no tuvo reparos en reconocer que la polémica repetición del penal de Thiago Almada fue correcta. El entrenador del Taladro coincidió con la decisión de Leandro Rey Hilfer y el VAR, aunque aprovechó para hacer un fuerte reclamo por el criterio que se utiliza en este tipo de jugadas.

“El reglamento avala lo que se cobró, pero yo espero que a partir de ahora se cobre siempre. Ese es el problema que tenemos con el VAR, que no siempre se cobran estas situaciones que pasan”, sostuvo Troglio luego del 3-2 en el Florencio Sola. De esta manera, el DT dejó en claro que su cuestionamiento no estuvo dirigido a la sanción puntual, sino a la falta de uniformidad que, según considera, existe en el fútbol argentino.

Troglio no cuestionó la repetición del penal de Almada, pero dejó una chicana al VAR TROGLIO: "LO DEL PENAL ESTÁ BIEN COBRADO"Pedro Troglio analizó la situación del penal de Thiago Almada que se volvió a ejecutar por invasión, avaló la determinación arbitral pero avisó: "quiero ver que esto se siga cobrando"@camicorrales10 pic.twitter.com/Xyo86p7fkY — Diario Olé (@DiarioOle) August 30, 2026 El entrenador incluso reconoció que hubo invasión de futbolistas de ambos equipos. "Yo acepto que hay invasión de tres jugadores míos de una milésima de pie y de un jugador de River. Son cuatro jugadores que están adelantados", explicó. Y volvió a remarcar su principal preocupación: "Quiero ver a partir de ahora cuántas veces se va a cobrar esta jugada".

Más allá de la polémica, Troglio también asumió la responsabilidad por la derrota de Banfield y habló de la actualidad de su equipo. "Si perdemos el responsable soy yo y lo tengo claro desde el primer día que llegué acá", aseguró. Además, explicó que el plantel todavía atraviesa un proceso de adaptación luego de las dificultades que tuvo el club en las últimas fechas.