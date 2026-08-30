La especial dedicatoria de Ángel Correa al Chacho Coudet tras el triunfo de River ante Banfield

Ángel Correa, autor del tercer gol de River en el Florencio Sola, recordó a Eduardo Coudet una vez finalizado el encuentro y se lamentó por su salida.

En el comienzo de la era Leonardo Ponzio, River Plate venció 3-2 a Banfield este domingo en el Florencio Sola por la fecha 7 del Torneo Clausura. Los goles para los de Núñez fueron obra de Sebastián Driussi, Thiago Almada de penal (y con polémica) y Ángel Correa, que aseguró los 3 puntos.

Fue un triunfo importantísimo para el Millonario para no seguir perdiendo pisada en el campeonato local. Pero por sobre todas las cosas, fue vital después del golpazo que significó la eliminación en la Copa Sudamericana y la posterior salida de Eduardo Coudet, la cual parece haber impactado mucho en el plantel.

Ángel Correa le dedicó el triunfo de River al Chacho Coudet ESPN Así lo dio a entender el autor del tercer tanto de la tarde una vez que finalizó el encuentro, que le dedicó unas sentidas palabras a su ex DT: "Quiero agradecerle al Chacho que él es el que armó este equipo y hoy no está acá con nosotros. Esta victoria se la dedicamos a él, que seguramente la está pasando mal", apuntó Angelito en diálogo con ESPN.

En ese sentido, destacó el rol de Coudet durante las negociaciones entre River y los Tigres UANL por él: "A mí, en lo personal, me ayudó muchísimo. Yo la estaba pasando mal en México y él como persona estuvo ahí para que yo no decaiga porque estaba muy mal. Gracias a él es que yo estoy defendiendo esta camiseta", resaltó el atacante de 31 años.