Abatido, Chacho Coudet explicó los motivos de su renuncia como DT de River: "El proceso era insostenible"

En una escueta conferencia en el Monumental, Eduardo Coudet se despidió de River y analizó las pros y las contras de su estadía en el club.

Como aquel 4 de marzo, Eduardo Coudet se volvió a sentar en la sala de prensa del Monumental en compañía de las máximas autoridades de River: Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli. Esta vez, sim embargo, fue para ponerle punto final a un ciclo que, en palabras del propio entrenador, "era insostenible en cuanto a los resultados".

Coudet se despidió de River en una escueta conferencia en el Monumental "Soy el primero que se puso plazos y tenía en claro que hay que ganar y jugar bien", sentenció el Chacho, visiblemente golpeado por tener que dejar el cargo con el que tanto soñó. "En el juego empezamos a encontrar cosas buenas que se iba a ir sosteniendo de jugar más por circunstancias de que los jugadores se iban conociendo, pero la necesidad imperiosa de los resultados no se nos da", explayó.

Si bien aceptó su fatal destino, Coudet se lamentó por la durísima e inesperada eliminación en la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe. "No hay que echarle culpa a la mala suerte o a la desgracia, pero era un partido para golear y nos quedamos sin clasificación y fue un punto determinante", esgrimió.

A su vez, remarcó que "los plazos son los lógicos, lo que requiere este club. Me encanta la exigencia del club, simplemente agradecer a todos". Y claro, el ahora ex DT millonario también hizo un balance general de estadía, con unos últimos meses oscuros para la historia de River.

Qué dijo el Chacho sobre su estadía en Núñez "En cuanto al balance, rápido, y no tan puntual desde lo deportivo, tuvimos un arranque bueno, poder jugar una final, ser primero en un grupo de Copa y está segunda mitad no la arrancamos bien y hemos dicho desde un principio que había un proceso que muchas veces es insostenible en River sin resultados", resumió el Chacho.