River confirmó la salida de Coudet y Di Carlo anunció quién será el DT interino
El presidente de River anunció quién dirigirá al equipo tras la decisión personal de Chacho Coudet de dejar su cargo.
River Plate confirmó la salida de Eduardo "Chacho" Coudet y, mientras comienza la búsqueda de su reemplazante, Stefano Di Carlo anunció quién quedará al frente del plantel de manera interina. El presidente del club informó que Leo Ponzio asumirá la conducción, acompañado por Marcelo Escudero y todo su equipo.
Durante una breve conferencia de prensa, Di Carlo se refirió a la decisión del entrenador y destacó la forma en la que se produjo la salida. "Todo este proceso lo iniciamos con enorme convicción, con determinación y hemos respaldado todo durante este tiempo", sostuvo el presidente de River.
Además, remarcó que la desvinculación responde a una determinación tomada por el propio Coudet. "Lo acompañamos en esta decisión, que es su decisión personal", afirmó Di Carlo, antes de explicar que el club consideró importante realizar una presentación pública para cerrar el ciclo.
El mensaje de Di Carlo tras la salida de Coudet
El presidente de River destacó la manera en la que el entrenador decidió despedirse del club y puso el foco en el vínculo construido durante su etapa al frente del equipo. "Es la manera respetuosa y agradecida con esta presentación, dando la cara acá", expresó.
Luego, confirmó la primera medida tomada tras la salida del técnico y despejó la principal incógnita sobre quién estará al frente del plantel en los próximos compromisos. "Quería agregar: el entrenador interino del club será Leo Ponzio, apoyado por Marcelo Escudero y todo su equipo", anunció Di Carlo durante la conferencia de prensa.
De esta manera, Ponzio quedará al frente de River de forma transitoria mientras la dirigencia define quién será el entrenador que asumirá el proyecto de manera definitiva. Marcelo Escudero y su cuerpo técnico formarán parte de la estructura que acompañará al exmediocampista en esta etapa.
La designación llega inmediatamente después de la salida de Coudet y marca el inicio de una nueva etapa para River, que deberá reorganizarse tras la decisión del entrenador de poner fin a su ciclo.
Coudet explicó los motivos de su decisión
El propio Coudet tomó la palabra y realizó un balance de su paso por River. El entrenador reconoció que el comienzo del proceso había sido positivo desde lo deportivo, aunque admitió que el equipo no logró sostener ese rendimiento durante la segunda parte. "Tuvimos un arranque a nivel deportivo bueno. Y después esta segunda mitad donde no hemos arrancado bien", expresó el ahora exentrenador del equipo.
Coudet también hizo referencia a la exigencia que implica conducir a River y a la falta de resultados en el tramo más reciente. "Hemos dicho desde un principio que había un proceso y en River muchas veces es insostenible en cuanto al tiempo sin los resultados. Soy el primero que se puso los plazos", afirmó.