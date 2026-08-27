River confirmó la salida de Coudet y Di Carlo anunció quién será el DT interino

El presidente de River anunció quién dirigirá al equipo tras la decisión personal de Chacho Coudet de dejar su cargo.

River Plate confirmó la salida de Eduardo "Chacho" Coudet y, mientras comienza la búsqueda de su reemplazante, Stefano Di Carlo anunció quién quedará al frente del plantel de manera interina. El presidente del club informó que Leo Ponzio asumirá la conducción, acompañado por Marcelo Escudero y todo su equipo.

Durante una breve conferencia de prensa, Di Carlo se refirió a la decisión del entrenador y destacó la forma en la que se produjo la salida. "Todo este proceso lo iniciamos con enorme convicción, con determinación y hemos respaldado todo durante este tiempo", sostuvo el presidente de River.

Además, remarcó que la desvinculación responde a una determinación tomada por el propio Coudet. "Lo acompañamos en esta decisión, que es su decisión personal", afirmó Di Carlo, antes de explicar que el club consideró importante realizar una presentación pública para cerrar el ciclo.

COMUNICADO OFICIAL



River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica.



Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos… pic.twitter.com/x17RPBzcU8 — River Plate (@RiverPlate) August 27, 2026 El mensaje de Di Carlo tras la salida de Coudet El presidente de River destacó la manera en la que el entrenador decidió despedirse del club y puso el foco en el vínculo construido durante su etapa al frente del equipo. "Es la manera respetuosa y agradecida con esta presentación, dando la cara acá", expresó.

Luego, confirmó la primera medida tomada tras la salida del técnico y despejó la principal incógnita sobre quién estará al frente del plantel en los próximos compromisos. "Quería agregar: el entrenador interino del club será Leo Ponzio, apoyado por Marcelo Escudero y todo su equipo", anunció Di Carlo durante la conferencia de prensa.