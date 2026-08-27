Coudet anunciará su salida de River en conferencia de prensa: a qué hora será y quién lo acompañará
Luego de la eliminación en Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe, el Chacho Coudet dejará de ser el DT de River tras 4 meses y medio en el cargo.
El ciclo de Eduardo Coudet como director técnico de River Plate llegó a su final. Tras la eliminación de este miércoles en octavos de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe en el Monumental, decidió presentar su renuncia al fallar en todos los frentes en los que el equipo estaba compitiendo en este 2026.
Con un clima muy caliente en Núñez y la hinchada pidiendo las cabezas del cuerpo técnico, dirigencia y varios jugadores, el Chacho no habló en conferencia luego de la derrota en la tanda de penales. Pero no se irá del Millonario sin hablar con los medios, ya que este jueves se anunciará su salida de manera oficial en una rueda de prensa en la sala del club.
La misma está programada para las 15 horas y contará con la presencia no solo del entrenador de 51 años, sino que estarán acompañándolo, al igual que el pasado 4 de marzo en su presentación, el presidente de la institución, Stéfano Di Carlo, y el director deportivo, Enzo Francescoli. La idea es dar un último mensaje de concordia y armonía entre las tres partes antes de dar por concluido de manera definitiva el ciclo.
Los números de Eduardo Coudet como DT de River
Durante los poco más de 4 meses y medio que se extendió la etapa de Coudet, River jugó 27 partidos, con un saldo de 13 victorias, 6 empates y 8 derrotas. Su comienzo fue prometedor, con 11 triunfos en sus primeros 15 compromisos y hasta llegó a estar a 5 minutos de consagrarse campeón del Torneo Apertura en la final ante Belgrano. Pero tras ese doloroso traspié, todo se vino abajo.
En este segundo semestre, fueron 9 encuentros los que dirigió el Chacho, de los que perdió los primeros 5, ganó el siguiente e igualó los últimos 3. El saldo fue paupérrimo: eliminado en dieciseisavos de final de la Copa Argentina, en octavos de la Sudamericana como local, anteúltimo en su zona del Clausura y 11° en la Tabla Anual de la Liga Profesional, fuera de los puestos de clasificación a copas internacionales para 2027.