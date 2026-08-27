Coudet anunciará su salida de River en conferencia de prensa: a qué hora será y quién lo acompañará

Luego de la eliminación en Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe, el Chacho Coudet dejará de ser el DT de River tras 4 meses y medio en el cargo.

Con un clima muy caliente en Núñez y la hinchada pidiendo las cabezas del cuerpo técnico, dirigencia y varios jugadores, el Chacho no habló en conferencia luego de la derrota en la tanda de penales. Pero no se irá del Millonario sin hablar con los medios, ya que este jueves se anunciará su salida de manera oficial en una rueda de prensa en la sala del club.

Al igual que en su presentación, Coudet estará acompañado en conferencia por Di Carlo y Francescoli. @RiverPlate La misma está programada para las 15 horas y contará con la presencia no solo del entrenador de 51 años, sino que estarán acompañándolo, al igual que el pasado 4 de marzo en su presentación, el presidente de la institución, Stéfano Di Carlo, y el director deportivo, Enzo Francescoli. La idea es dar un último mensaje de concordia y armonía entre las tres partes antes de dar por concluido de manera definitiva el ciclo.

Los números de Eduardo Coudet como DT de River Durante los poco más de 4 meses y medio que se extendió la etapa de Coudet, River jugó 27 partidos, con un saldo de 13 victorias, 6 empates y 8 derrotas. Su comienzo fue prometedor, con 11 triunfos en sus primeros 15 compromisos y hasta llegó a estar a 5 minutos de consagrarse campeón del Torneo Apertura en la final ante Belgrano. Pero tras ese doloroso traspié, todo se vino abajo.