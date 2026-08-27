La drástica decisión del Chacho Coudet en medio de la incertidumbre sobre su futuro en River

El duro revés en la Copa Sudamericana profundizó las dudas sobre el futuro del técnico, en una noche difícil para el conjunto de Núñez.

River volvió a sufrir un duro revés y Coudet tomó una decisión que alimentó las dudas sobre su continuidad.

River Plate sufrió un nuevo y durísimo golpe al quedar eliminado de la Copa Sudamericana 2026 ante Independiente Santa Fe y, apenas terminó la definición por penales, Eduardo Coudet tomó una drástica decisión. El entrenador se retiró directamente al vestuario y suspendió la conferencia de prensa posterior al partido, en medio de las crecientes dudas sobre su futuro.

La escena se produjo inmediatamente después de la tanda que terminó 8-7 a favor del conjunto colombiano en el Monumental. River había igualado 1-1 en el encuentro de vuelta, luego del 0-0 registrado en la ida, y desperdició numerosas situaciones para evitar una definición desde los doce pasos.

Pero la eliminación profundizó un momento deportivo cada vez más complejo para el Millonario. En ese contexto, el Chacho decidió no presentarse ante los medios y suspendió la conferencia que debía brindar tras el partido, una determinación que dejó abierto un nuevo interrogante sobre su continuidad.

La decisión de Coudet que alimenta las dudas sobre su futuro en River Sin realizar declaraciones ni explicar públicamente los motivos de su decisión, Coudet se retiró de la cancha tras el final y se dirigió al vestuario. El entrenador tampoco confirmó qué ocurrirá con su futuro, que ahora aparece como una de las principales incógnitas luego de la eliminación.

ASÍ REACCIONÓ EL CHACHO: Santa Fe ELIMINÓ a River de la CONMEBOL #Sudamericano y Coudet se fue directo al vestuario. pic.twitter.com/5ObsMFJrsv — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2026 El silencio del técnico llega después de una noche que agravó la crisis futbolística de River. El equipo no logró capitalizar las oportunidades que generó durante el partido y terminó perdiendo una definición dramática ante Independiente Santa Fe, quedándose sin uno de sus objetivos del semestre.