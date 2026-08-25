Coudet tuvo una charla con los jugadores de River: qué les dijo y qué puede pasar si pierde con Independiente Santa Fe

A horas de un partido decisivo que puede marcar su futuro, Eduardo Coudet reunió al plantel de River y les dejó en claro lo que estará en juego este miércoles en el Monumental.

El mundo River vive horas decisivas y todos los cañones apuntan a Eduardo Coudet. En los pasillos del Monumental se rumorea que la revancha de este miércoles ante Independiente Santa Fe podría definir, para bien o para mal, el futuro del entrenador en el banco millonario.

En medio de ese contexto, tuvo lugar una situación que alimenta al máximo lo que parece ser un secreto a voces. Según reveló el periodista Joaquín Tabares, periodista que cubre el día a día de River para TyC Sports, el Chacho reunió al plantel en la previa al partido decisivo frente al conjunto colombiano por los octavos de final de la Copa Sudamericana, y allí lanzó las cartas sobre la mesa.

De qué trató la reunión de Coudet con los jugadores de River Para el técnico, no haber pasado del empate ante Vélez, sobre todo por cómo se dio el encuentro (pasó del 2-0 al 2-2 en pocos minutos), fue un retroceso que volvió a poner a su equipo en el ojo de la tormenta. Por eso, tras una habitual sesión de videoanálisis del partido, lo que Coudet les advirtió a sus jugadores, entonces, es que tomen real dimensión del mal momento deportivo y de la chance que se dejó pasar ante el Fortín de volver a sumar de a tres tras un desastroso comienzo del Clausura. En pocas palabras: basta de errores individuales que se traduzcan en puntos perdidos.

Coudet tuvo una charla con los jugadores de River Video: TyC Sports La reunión expone y anticipa la lógica: el DT se juega todo en la Copa. En caso de quedar eliminado ante Santa Fe, nadie en Núñez se anima a asegurar que el Chacho vaya a continuar en el cargo, más allá de que Stéfano Di Carlo haya expresado públicamente hace tan solo dos semanas que el club no barajaba la opción de echarlo.