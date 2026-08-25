Los dardos de Luis De la Fuente tras las sanciones a la Selección argentina y qué le dijo Scaloni: "España fue víctima"

El técnico de España volvió a hablar de los incidentes en la final del Mundial y se mostró a favor de los duros castigos de la FIFA. Sus declaraciones.

La final del Mundial 2026 quedó atrás, pero la polémica todavía sigue dando vueltas. A poco más de un mes de aquella definición entre la Selección argentina y España en Nueva Jersey, que terminó con graves incidentes, Luis De la Fuente volvió a hablar del tema y lo hizo de la manera más crítica posible.

El entrenador español, que ya había repudiado los enfrentamientos horas después del partido, se refirió ahora a las durísimas sanciones que la FIFA impuso sobre los jugadores de la Scaloneta. ¿Los más afectados? Leandro Paredes, que recibió 10 fechas de suspensión, y Nahuel Molina, que deberá cumplir siete. Lejos de apiadarse, el DT campeón del mundo no se guardó nada.

De la Fuente, lapidario con los jugadores de la Selección argentina "El fútbol para la sociedad significa unión, paz, armonía y que hay otras partes feas que se pueden destacar, esa es una de ellas", comenzó diciendo De la Fuente, en diálogo con RNE Deportes.

En esa línea, consideró fundamental que los episodios de ese tipo queden expuestos para evitar que vuelvan a suceder. "Hay que visibilizar para que no se produzca más este tipo de conductas, porque son inadmisibles", sostuvo.

Luis de la Fuente habló de las sanciones a la Selección argentina por los incidentes de la final del Mundial. Video: RNE Deportes Para el técnico, la trascendencia de aquella final hacía todavía más grave lo sucedido. "No se puede dar una imagen así ante 2.000 millones de personas de un final tan feo", lamentó, justo antes de enfatizar en que: "Nuestros futbolistas han sido los perjudicados y las víctimas. Nadie tuvo que ver en los enfrentamientos de esa situación", aseguró, quitándole el peso de la responsabilidad a España.