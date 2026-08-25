El sorpresivo posteo de Jorge Brito sobre Julián Álvarez en medio del escándalo con Atlético de Madrid

Jorge Brito bancó públicamente al delantero argentino, resistido por los hinchas del Colchonero mientras define su futuro en el cierre del mercado europeo.

Jorge Brito le dedicó un emotivo mensaje a Julián Álvarez en medio del conflicto con el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez atraviesa uno de los momentos más incómodos desde que llegó a Atlético de Madrid. El delantero argentino quedó en el centro de la escena después de manifestar su deseo de cambiar de aire y, con el mercado de pases europeo entrando en sus últimos días, también comenzó a sentir el rechazo de un sector de los hinchas del Colchonero.

En medio de este panorama, el cordobés recibió un fuerte respaldo desde Argentina. Jorge Brito, expresidente de River, utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de apoyo y destacar tanto su trayectoria como los valores con los que se formó en el club de Núñez.

El posteo de Jorge Brito sobre Julián Álvarez en medio del escándalo con Atlético de Madrid “¡Siempre con vos, Juli! Verte crecer desde tan chico me dio el privilegio de conocer no solo a un enorme deportista, sino también a la gran persona que sos. Conozco tu camino, sé de dónde venís, conozco a tu familia, tus maestras del Colegio River y los valores con los que te criaste”, escribió Brito en Instagram.

Jorge Brito respaldó a Julián Álvarez en medio de su conflicto con el Atlético de Madrid. IG @jorgebrito_ok El exmandatario del Millonario también remarcó la personalidad del delantero y defendió su manera de comportarse durante toda su carrera: “Los que te conocemos de toda la vida sabemos perfectamente la clase de persona que sos vos. ¡A seguir para adelante!”, agregó Brito, quien dejó la presidencia de River a finales de 2025 y fue sucedido por Stefano Di Carlo.