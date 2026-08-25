El sorpresivo posteo de Jorge Brito sobre Julián Álvarez en medio del escándalo con Atlético de Madrid
Jorge Brito bancó públicamente al delantero argentino, resistido por los hinchas del Colchonero mientras define su futuro en el cierre del mercado europeo.
Julián Álvarez atraviesa uno de los momentos más incómodos desde que llegó a Atlético de Madrid. El delantero argentino quedó en el centro de la escena después de manifestar su deseo de cambiar de aire y, con el mercado de pases europeo entrando en sus últimos días, también comenzó a sentir el rechazo de un sector de los hinchas del Colchonero.
En medio de este panorama, el cordobés recibió un fuerte respaldo desde Argentina. Jorge Brito, expresidente de River, utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de apoyo y destacar tanto su trayectoria como los valores con los que se formó en el club de Núñez.
El posteo de Jorge Brito sobre Julián Álvarez en medio del escándalo con Atlético de Madrid
“¡Siempre con vos, Juli! Verte crecer desde tan chico me dio el privilegio de conocer no solo a un enorme deportista, sino también a la gran persona que sos. Conozco tu camino, sé de dónde venís, conozco a tu familia, tus maestras del Colegio River y los valores con los que te criaste”, escribió Brito en Instagram.
El exmandatario del Millonario también remarcó la personalidad del delantero y defendió su manera de comportarse durante toda su carrera: “Los que te conocemos de toda la vida sabemos perfectamente la clase de persona que sos vos. ¡A seguir para adelante!”, agregó Brito, quien dejó la presidencia de River a finales de 2025 y fue sucedido por Stefano Di Carlo.
Mientras tanto, el futuro de Álvarez continúa sin resolverse. Atlético de Madrid mantiene firme su postura de no negociar una salida con Barcelona, mientras que Arsenal también apareció en escena: según informó Fabrizio Romano, dirigentes del club inglés se reunieron con el representante del argentino y mantuvieron conversaciones con el Colchonero. Sin embargo, existe un inconveniente determinante: Julián no quiere regresar a Inglaterra. Así, con el cierre del mercado cada vez más cerca, la novela de la Araña promete tener todavía varios capítulos.