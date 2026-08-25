Lewis Hamilton destapó un conflicto interno en Ferrari: por qué criticó a Leclerc y los ingenieros de pista

Lewis Hamilton cuestionó la demora de su comapañero para dejarlo pasar, además de apuntar contra la forma en que Ferrari ejecuta las órdenes de equipo.

Lewis Hamilton se fue del Gran Premio de Países Bajos con mucha bronca. El piloto de Ferrari terminó cuarto en Zandvoort y, después de una carrera en la que llegó a ser el más rápido sobre el circuito, quedó con la sensación de que la escudería italiana dejó escapar una oportunidad importante para subir al podio y descontarle puntos a Mercedes.

El heptacampeón mundial quedó atrapado detrás de Charles Leclerc durante buena parte de su remontada, ya que ambos transitaban con estrategias diferentes. Hamilton pidió que su compañero se apartara para poder ir en busca de George Russell, pero el monegasco demoró en abrirse y el británico perdió un tiempo valioso. Cuando finalmente quedó liberado, ya no tuvo margen suficiente para superar al piloto de Mercedes.

Lewis Hamilton destapó una interna en Ferrari al criticar a Leclerc X @CanalplusF1 Después de recibir la bandera a cuadros, Hamilton no ocultó su malestar y comparó la situación con lo ocurrido dentro de Mercedes entre George Russell y Andrea Kimi Antonelli: “Quiero ganar y estoy aquí para ganar. Es difícil si miras adelante y ves que los pilotos de Mercedes reciben la orden y ejecutan de forma automática. Aquí no funciona de la misma manera y es difícil. Lo tenemos que hablar en privado”, lanzó el piloto de Ferrari.

El británico también apuntó contra otros factores que terminaron condicionando su resultado en Zandvoort: “Tuvimos mala suerte con el coche de seguridad virtual y nos perjudicó más que nada la clasificación”, explicó Hamilton, que consideró que tanto la estrategia como el rendimiento de Ferrari durante la clasificación terminaron siendo determinantes para que no pudiera alcanzar el podio.