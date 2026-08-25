Godoy Cruz visita a Deportivo Madryn con la misión de volver al triunfo
El Tomba se presenta este martes desde las 19 en Puerto Madryn ante Deportivo Madryn, en un partido importante para seguir sumando en el campeonato.
Godoy Cruz vuelve a salir a la cancha este martes con la necesidad de conseguir un buen resultado fuera de casa. El equipo mendocino visitará a Deportivo Madryn desde las 19, en Puerto Madryn, por una nueva fecha del campeonato.
El Expreso afrontará un compromiso exigente ante un rival que buscará hacerse fuerte como local. Para el conjunto mendocino, sumar fuera de Mendoza será uno de los principales objetivos en una jornada que puede resultar importante para sus aspiraciones.
El Tomba llega a este encuentro con la intención de recuperar sensaciones y volver a sumar de a tres. Para conseguirlo deberá mostrar solidez, concentración y aprovechar las oportunidades que tenga frente al arco rival.
Del otro lado estará Deportivo Madryn, que intentará aprovechar la localía y el largo viaje que debió afrontar el conjunto mendocino para quedarse con los tres puntos.
El partido comenzará a las 19 horas en Puerto Madryn y será una nueva oportunidad para que Godoy Cruz pueda dar un paso adelante en el campeonato.
El Tomba ya está listo para otro desafío lejos de Mendoza. Este martes, desde las 19, Godoy Cruz va por todo ante Deportivo Madryn.