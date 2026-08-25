Godoy Cruz visita a Deportivo Madryn con la misión de volver al triunfo

El Tomba se presenta este martes desde las 19 en Puerto Madryn ante Deportivo Madryn, en un partido importante para seguir sumando en el campeonato.

Godoy Cruz vuelve a salir a la cancha este martes con la necesidad de conseguir un buen resultado fuera de casa. El equipo mendocino visitará a Deportivo Madryn desde las 19, en Puerto Madryn, por una nueva fecha del campeonato.

El Expreso afrontará un compromiso exigente ante un rival que buscará hacerse fuerte como local. Para el conjunto mendocino, sumar fuera de Mendoza será uno de los principales objetivos en una jornada que puede resultar importante para sus aspiraciones.





El Expreso no podrá contar con Poggi, expulsado, Gil Romero con 10 amarillas y Pino lesionado. Tres bajas fuertes para Pablo De Muner que además tiene entre algodones a Tomás Rossi. El entrenador mandó a llamar a Valverde y Alberti que se sumaron a la concentración tombina en Buenos Aires.





El probable equipo sería: Strumia; Gerometa, Burgos, Viera y Brunet; Sosa, Schamine, Alberti, Guerrero, Riquelme y Rodríguez.

El Tomba llega a este encuentro con la intención de recuperar sensaciones y volver a sumar de a tres. Para conseguirlo deberá mostrar solidez, concentración y aprovechar las oportunidades que tenga frente al arco rival.