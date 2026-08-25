El jugador de River que pasó de tener una cláusula por €100.000.000 a irse a préstamo a Deportivo Táchira

Un jugador que llegó a River con una cláusula de 100 millones de euros se fue a préstamo al conjunto venezolano que anunció su fichaje hasta diciembre de 2027.

Paso de tener una cláusula de 100 millones de euros en River a jugar a préstamo en Venezuela.

Alexander Woiski llegó a River a mediados de 2025 con el cartel de joyita y una enorme expectativa detrás. Libre de Mallorca y seguido en su momento por la Selección argentina, el hispano-argentino desembarcó en Núñez de la mano de Marcelo Gallardo, pero su historia con el Millonario terminó siendo muy diferente a la que imaginaba.

Un año después, el delantero se marchó sin haber debutado en Primera y con apenas 18 partidos disputados en Reserva. Ahora, Woiski encontró un nuevo destino y continuará su carrera en Deportivo Táchira de Venezuela, que anunció oficialmente su incorporación con un contrato hasta diciembre de 2027 y una opción para extender el vínculo hasta 2030.

Alexander Woiski jugará a préstamo en Deportivo Táchira Refuerzo de lujo para el ataque AURINEGRO



Bienvenido al Más Grande, Alexander, la familia AURINEGRA te recibe con los brazos abiertos, y con mucha ILUSIÓN, porque vamos CON TODO por el Clausura



Alexander Woiski Pioletti DIC 2027, con opción de extensión hasta DIC… pic.twitter.com/deEgSk8zeU — Deportivo Táchira FC (@DvoTachira) August 25, 2026 El club venezolano presentó al atacante con una foto en la que se lo ve sonriente y luciendo la camiseta aurinegra. “Bienvenido al Más Grande, Alexander, la familia aurinegra te recibe con los brazos abiertos, y con mucha ilusión, porque vamos con todo por el Clausura”, publicó Táchira para darle la bienvenida a una de las apuestas de su proyecto.

La llegada de Woiski a River había generado expectativas todavía mayores por la cláusula de salida de 100 millones de euros que tenía en su contrato. Sin embargo, Gallardo nunca llegó a darle la posibilidad de debutar en el primer equipo y, posteriormente, Eduardo Coudet le comunicó que no lo tendría en cuenta. El delantero terminó entrenándose en Cantilo mientras buscaba una salida.