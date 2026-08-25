Gustavo Costas vuelve a dirigir: será el DT de un grande de Sudamérica con el que ya fue campeón

Gustavo Costas llegó a un acuerdo con la dirigencia de un grande de Sudamérica y tendrá su segundo ciclo en el club, al que ya dirigió entre 2005 y 2007.

Gustavo Costas tiene nuevo desafío. El entrenador argentino llegó a un acuerdo total con la dirigencia de Cerro Porteño y se convertirá en el nuevo técnico del conjunto paraguayo, según informó el periodista César Luis Merlo. De esta manera, el experimentado DT volverá a dirigir en el fútbol de Paraguay después de varios años.

Costas firmará un contrato por un año y tendrá así su segundo ciclo al frente del Ciclón. El primero fue entre 2005 y 2007, una etapa que quedó marcada por la obtención del campeonato paraguayo en 2005. Ahora, el entrenador tendrá la misión de devolverle protagonismo a uno de los clubes más importantes del país.

Gustavo Costas es el nuevo entrenador de Cerro Porteño El argentino se encontraba sin equipo desde su salida de Racing y asumirá en Cerro Porteño en reemplazo de su compatriota Ariel Holan. La decisión de la dirigencia ya está tomada, aunque todavía queda un detalle por resolver antes de que el cambio de entrenador sea oficializado por completo.

Gustavo Costas es el nuevo entrenador de Cerro Porteño en reemplazo de Ariel Holan. Fotobaires Es que la institución de Barrio Obrero ya le comunicó formalmente a Holan que no continuará en el cargo, pero todavía resta alcanzar un acuerdo económico para concretar su desvinculación. Si las partes no logran resolver esas diferencias durante las próximas horas, el actual entrenador podría incluso estar al frente de la práctica de este martes.