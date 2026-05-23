Racing echó a Gustavo Costas: cómo se cocinó la decisión de Diego Milito

La dirigencia de Racing Club decidió ponerle fin al ciclo de Gustavo Costas como entrenador del equipo. Según informó el periodista Juan Pablo de Luca, el presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja le comunicaron la decisión en las últimas horas y el DT se despedirá del plantel próximamente.

Aunque Costas tenía contrato vigente hasta diciembre de 2028, la eliminación en la Copa Sudamericana terminó siendo el golpe definitivo para un ciclo que venía muy desgastado por los malos resultados de este semestre. El empate 2-2 frente a Caracas en el Cilindro dejó al equipo afuera del certamen y abrió inmediatamente el debate sobre la continuidad del entrenador.

Sebastián "Chirola" Romero y Luciano "Luli" Aued asumierán como directores técnicos interinos del primer equipo de Racing . Esta decisión de emergencia fue tomada por la directiva encabezada por Milito tras la salida de Gustavo Costas .

Costas 2028: el DT de Racing firmó su renovación junto a Milito, Saja y sus dos hijos.

Costas 2028: el DT de Racing firmó su renovación junto a Milito, Saja y sus dos hijos.

La dirigencia primero esperó conocer la postura del propio Costas . Según trascendió, el entrenador tenía intenciones de seguir y quería saber cómo iba a encarar Racing el próximo mercado de pases, sobre todo por la situación económica del club y la posibilidad de tener que vender futbolistas importantes.

Según trascendió, el DT les iba a pedir a los dirigentes que, si Racing decidía hacer un mercado más vendedor que comprador, se lo comunicaran claramente a los socios e hinchas. Costas pretendía saber cuál iba a ser el proyecto deportivo antes de definir su continuidad.

Sin embargo, Diego Milito y Sebastián Saja decidieron adelantarse. Este sábado le comunicaron personalmente que Racing prescindirá de sus servicios y así quedó terminado el tercer ciclo de Costas en la Academia, uno de los más importantes de la historia reciente del club.

Ahora resta resolver cómo será la salida contractual, ya que a Costas todavía le quedan dos años y medio de vínculo. En Racing deberán negociar los términos económicos para cerrar oficialmente la desvinculación.

Los números de Gustavo Costas en su tercer ciclo como DT de Racing

Gustavo Costas EFE

Más allá del cierre traumático, Costas deja una huella enorme en Racing. En total dirigió 134 partidos, con 71 triunfos, 23 empates y 40 derrotas. Además, consiguió dos títulos internacionales muy recordados: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, devolviendo al club al plano continental después de décadas de frustraciones.