Costas se responsabilizó por la eliminación de Racing y no despejó las dudas sobre su continuidad

Luego del empate con Caracas que dejó a Racing afuera de la Sudamericana, Gustavo Costas fue ambiguo al ser consultado por su futuro en el club.

En un partido marcado por los errores propios, Racing empató 2-2 como local con Caracas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana de manera inesperada en fase de grupos. Un baldazo de agua fría que marca el peor momento de los dos años y medio que lleva el exitoso tercer ciclo de Gustavo Costas en el club.

El de hoy fue el último golpe que le quedaba por recibir a la Academia en un semestre para el olvido. El equipo nunca terminó de encontrar funcionamiento, clasificó por la ventana a los playoffs del Apertura, pero quedó afuera antes de las instancias decisivas, y ahora quedó sin chances a falta de un partido de avanzar en el certamen internacional, dejándole por adelante solo el Clausura y la Copa Argentina para la segunda mitad del año.

Gustavo Costas dejó en duda su continuidad en Racing Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing ESPN "Tuvimos muchos errores, lo mismo que nos pasó en otros partidos. Hicimos muy poco. No dimos lo que veníamos dando en estos dos años. Este semestre no llegamos a nada de lo que nos habíamos predispuesto. Fue muy malo. El primer tiempo podríamos haber acelerado más, porque el partido estaba más abierto, pero nos cuesta meterla. Antes hacíamos 3 o 4 goles, y hoy, para nada. Es muy fácil y muy injusto decir que algún jugador se equivocó. Si alguien se equivocó, fui yo", se responsabilizó el DT luego del encuentro en conferencia de prensa.

En ese sentido, al ser consultado por su continuidad, dejó un manto de dudas, pues no aseguró ni negó su salida: "No se pueden tomar decisiones en caliente, se tienen que tomar cuando se enfríe un poco. No sé cuando va a ser. Después veremos. En estas situaciones hay que tranquilizarse y ver lo que se viene", respondió. Y remarcó en la misma sintonía: "Hoy, en caliente no quiero responder algunas cosas porque por ahí no es lo que pienso. Si digo algo ahora, mentiría".