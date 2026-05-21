¡De no creer! Maravilla Martínez tuvo en sus pies el gol del triunfo de Racing, pero no se animó a patear

Maravilla Martínez pudo marcar el gol que salvara a Racing de la eliminación ante Caracas, pero demoró en acomodarse y no llegó a definir.

Racing quedó eliminado de la Copa Sudamericana al empatar 2-2 con Caracas este jueves por la fecha 5 de la fase de grupos. El equipo de Gustavo Costas tuvo todo dado para quedarse con un triunfo que le permitiera seguir con vida, hasta una oportunidad inmejorable sobre el final que desaprovechó Adrián Martínez.

A los 80', apenas unos minutos después de que la visita marcara la igualdad tras un insólito blooper de Matías Tagliamonte, a Maravilla le llegó una pelota a los pies en el área chica tras una gran habilitación de Gastón Martirena y quedó solo frente al arco vacío, ya que el arquero y la defensa rival se habían ido con Tomás Conechny, que la dejó pasar.

La increíble oportunidad que desperdició Adrián Martínez en Racing-Caracas El gol que se perdió Maravilla Martínez sobre el final del partido ante Caracas El gol que se perdió Maravilla Martínez sobre el final del partido ante Caracas Ya toda la Academia se preparaba para gritar el 3-2, pero el goleador del ciclo Costas no se animó a patear de derecha, y en el intento de acomodarse para definir con la zurda, su pierna buena, llegó a ser tapado por Christian Larotonda, que evitó su remate.