La explicación del cuerpo arbitral sobre la roja a Maravilla Martínez y la cámara de TV que no se vio en la transmisión

La clasificación de Rosario Central a las semifinales del Torneo Apertura dejó varias acciones discutidas, pero una de las más comentadas fue la expulsión de Adrián “Maravilla” Martínez en el segundo tiempo. El delantero de Racing vio la tarjeta roja tras la intervención del VAR, en una jugada que derivó en fuertes reclamos por parte del conjunto de Avellaneda.

La acción ocurrió a los 74 minutos, cuando Martínez forcejeó con Emanuel Coronel durante una disputa física. Darío Herrera sancionó inicialmente la infracción con tarjeta amarilla, aunque segundos después recibió el llamado de Pablo Dóvalo desde la cabina del VAR para revisar la secuencia en el monitor.

Luego de observar las imágenes, el árbitro modificó su decisión y expulsó al atacante . “Le pega con el antebrazo”, explicó Herrera al comunicar el motivo de la roja directa que dejó a Racing con diez jugadores en un tramo decisivo del encuentro. La explicación técnica es que, desde el cuerpo arbitral, interpretaron que existió “un antebrazo en la cara con movimiento adicional”, un detalle considerado suficiente para pasar de amarilla a expulsión directa.

La expulsión de Maravilla desde otro ángulo

Con el correr de las horas apareció una toma que no se había observado durante la transmisión principal del partido. Se trata de una cámara exclusiva de ESPN ubicada desde el lado opuesto al de las cámaras habituales, que permite observar con mayor claridad el movimiento del delantero sobre el defensor de Rosario Central.

Otro ángulo de la expulsión de Maravilla Martínez en el partido de Racing ante Rosario Central Otro ángulo de la expulsión de Maravilla Martínez en el partido de Racing ante Rosario Central

En esa imagen puede verse cómo Martínez intenta desprenderse de la marca utilizando el brazo y termina impactando sobre la zona del cuello y el rostro de Coronel, quien inmediatamente cayó al césped.

Racing terminó con nueve jugadores y explotó tras el partido

La situación para el equipo de Gustavo Costas se complicó todavía más en el tiempo suplementario. Apenas comenzado el alargue, Marco Di Césare recibió la segunda tarjeta amarilla tras una infracción sobre Enzo Copetti y dejó a Racing con nueve futbolistas.

Rosario Central terminó imponiéndose 2-1 y avanzó a las semifinales, mientras que en Avellaneda las repercusiones continuaron después del encuentro. El presidente Diego Milito expresó públicamente su malestar por el arbitraje y lanzó declaraciones muy duras: “Nos sentimos robados” y “el fútbol argentino está roto”, disparó.

Del otro lado también hubo respuestas. Ángel Di María utilizó sus redes sociales para dejar un duro mensaje: “Muchos de los que quieren ‘cambiar al fútbol’ no pueden ni dirigir su club”, escribió el campeón del mundo, sumando todavía más tensión a una noche que dejó múltiples repercusiones dentro y fuera de la cancha.