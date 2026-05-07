La brutal autocrítica de Maravilla Martínez tras la derrota de Racing ante Botafogo en Brasil

Tras la dura derrota ante el Fogao, Maravilla Martínez tomó la palabra y lanzó una feroz autocrítica por su presente en el cuadro de Avellaneda.

Racing sigue sin levantar cabeza. A pesar de clasificarse de manera agónica a los octavos de final del Torneo Apertura (jugará ante Estudiantes en La Plata), los dirigidos por Gustavo Costas siguen sin ganar y ahora recibieron un nuevo golpe en la Copa Sudamericana tras caer por 2-1 ante Botafogo.

El conjunto carioca, quien está a un paso de clasificarse a los octavos de final, se quedó con los tres puntos en el Nilton Santos y hundió a la Academia, que ya no podrá pelear por el primer puesto del Grupo E y tampoco depende de sí mismo para meterse en los 16vos de final del certamen continental.

La brutal autocrítica de Maravilla Martínez tras la derrota de Racing en Brasil Tras el final del partido, Maravilla Martínez, autor del empate transitorio del cuadro de Avellaneda, habló con los medios post derrota en Brasil y lanzó una fuerte autocrítica por el presente del equipo y también por su rendimiento: "La verdad es que no hay palabras, no podemos ganar. Se nos viene complicando bastante", comenzó.

La brutal autocrítica de Maravilla Martínez tras la derrota de Racing ante Botafogo X @TNTSports

"Creo que uno de los problemas quizás soy yo. Los delanteros no convertimos goles y los partidos se ganan con goles. Lastimosamente, no estamos pudiendo convertir y no se nos dan los resultados", sentenció el goleador del equipo de Costas.