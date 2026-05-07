Qué necesita Racing para clasificar a los playoffs de la Sudamericana tras la derrota con Botafogo

Luego del 1-2 en Brasil, Racing ya quedó sin chances que quedarse con el primer puesto de su grupo y no depende de sí mismo para avanzar de fase.

Racing no logra levantar cabeza en ningún frente. Tras su cuasi milagrosa clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura, este miércoles cayó 2-1 como visitante contra Botafogo por la fecha 4 de la Copa Sudamericana en un duelo en el que fue dominador, pero se quedó sin nada por sus propios errores.

Esta dura derrota, además de estirar su pésimo momento -acumula 7 partidos sin ganar entre todas las competencias- lo deja muy comprometido para meterse en los playoffs del certamen continental ya que, a falta de dos partidos para cerrar la fase de grupos, no depende de sí mismo para avanzar.

Qué necesita Racing para avanzar en la Copa Sudamericana Tabla posiciones Grupo E Copa Sudamerciana 2026 Racing Fecha 4 Así quedó la tabla del Grupo E tras finalizar la fecha 4. Conmebol

La Academia cerró la jornada en la tercera colocación del Grupo E con 4 puntos, mientras que el Fogao está puntero con 10 y Caracas es escolta con 8 -Independiente Petrolero de Bolivia está último sin haber sumado ninguna unidad y ya quedó eliminado-. Con la nueva reglamentación de la Conmebol, el cuadro de Avellaneda no podrá alcanzar al brasileño en la punta por haber perdido los dos duelos directos, por lo que puede aspirar apenas a un segundo puesto.

Una de las dos opciones que tiene el elenco blanquiceleste es ganar los dos partidos que le quedan pendientes (ambos los disputará en el Cilindro) y esperar que los de la capital venezolana -a los que enfrentará el jueves 21 de mayo- no venza como local a Botafogo en la última fecha.