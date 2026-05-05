La reacción de Verón a los dichos de Gustavo Costas y Cambeses en la previa del Estudiantes-Racing de octavos

El enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata y Racing Club , por los octavos de final del Torneo Apertura ya empezó a disputarse fuera de la cancha. Con el cuadro definido tras la última fecha , ambos equipos se preparan para un cruce que combina un contexto caliente y expectativas altas.

Racing llega tras un empate que dejó sensaciones negativas ante Huracán, mientras que Estudiantes logró afirmarse como el mejor de la Zona A, por lo que llega con confianza. Sin embargo, desde Avellaneda dejaron en claro que el objetivo es avanzar sin importar el escenario.

El arquero Facundo Cambeses lanzó: "Somos un equipo grande y de por sí favoritos porque nos lo obliga este escudo, así que vamos a ir a ganar a la cancha de Estudiantes ". En la misma línea, Gustavo Costas reconoció que era el rival que preferían enfrentar, al considerar este partido como una especie de revancha de la final del Torneo Clausura 2025, en la que Estudiantes igualó sobre el cierre y terminó imponiéndose en la definición por penales.

En ese marco, las palabras de referentes de la Academia marcaron el pulso de la previa y encontraron respuesta en La Plata, donde Juan Sebastián Verón recogió el guante, aunque sin entrar de lleno en la confrontación.

Durante su participación en Todo por la Misma, Verón fue consultado por las declaraciones que llegaron desde Racing y optó por una salida medida, pero con carga implícita. “Me guardo la respuesta”, lanzó entre risas.

Lejos de profundizar en la polémica, el presidente de Estudiantes eligió correrse del cruce directo, aunque dejó en claro que se trata de un partido con peso propio. “Son partidos lindos. Un partido con historia”, sostuvo.

Verón respondió a Cambeses y Costas antes del cruce entre Estudiantes y Racing Verón respondió a Cambeses y Costas antes del cruce entre Estudiantes y Racing

Un cruce con antecedentes

Más allá de las declaraciones, el duelo entre Estudiantes y Racing aparece como uno de los más atractivos de la instancia, no solo por la jerarquía de los equipos sino también por lo que arrastran en el historial reciente.

El recuerdo de definiciones pasadas y el contexto actual le agregan un condimento especial a un partido que puede marcar el rumbo inmediato de ambos clubes en la competencia.

estudiantes racing 2025 Estudiantes de La Plata se quedó con la final del Torneo Clausura 2026 tras vencer a Racing por penales. Fotobaires

Además, la agenda no da respiro. Antes del cruce, Estudiantes deberá afrontar un compromiso exigente en Perú por la Copa Libertadores, mientras que Racing también tendrá acción internacional frente a Botafogo en Brasil, por Sudamericana.

Con este panorama, el choque del domingo no solo pondrá en juego la clasificación, sino también el peso de las expectativas y el impacto de una previa que ya sumó capítulos fuera de la cancha.