En qué instancia puede haber un Boca-River en los playoffs del Torneo Apertura y en qué cancha se jugaría

La fase regular del Torneo Apertura llegó a su fin y ya quedaron definidos todos los cruces de playoffs , que comenzarán a jugarse a partir del próximo fin de semana. Y, como siempre, hay una pregunta que sobrevuela: ¿cuándo podrían enfrentarse Boca y River ?

Lo primero que hay que decir es que tanto el Xeneize (30 puntos) como el Millonario (29) terminaron en el segundo puesto de sus respectivas zonas. A raíz de esto, ambos se aseguraron disputar la fase octavos y cuartos de final en condición de local, sea cual sea el rival que les toque.

No obstante, el panorama cambia en semifinales: si enfrentan a los primeros del grupo -Estudiantes de La Plata o Independiente Rivadavia- deberán salir de sus estadios. En caso contrario, mantendrán el beneficio de la localía durante todos los playoffs.

El punto clave es que, al haber terminado en la misma posición, los rivales de toda la vida irán por lados distintos del cuadro. Esto significa que no podrán cruzarse hasta una eventual final que, dicho sea de paso, será en cancha neutral y ya tiene día, hora y sede confirmadas: el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, con la presencia de ambas hinchadas.

Allí aparece un antecedente bastante fresco: ya se enfrentaron en ese mismo escenario por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024, en lo que fue victoria 3-2 para el Boca de Diego Martínez, que terminó eliminando al River de Martín Demichelis en un partidazo.

Merentiel ligó un regalo de parte de su compañero tras su doblete a River. Foto: NA El recuerdo reciente en el Kempes: Boca eliminó a River de la Copa de la Liga 2024 con doblete de Merentiel y un gol de Cavani. Foto: NA

Los rivales de Boca y River en octavos de final

Antes de pensar en ese posible mano a mano, ambos tendrán que sortear sus primeros obstáculos. El Xeneize abrirá los playoffs ante Huracán en la Bombonera el sábado a las 19, mientras que el Millonario recibirá a San Lorenzo en el Monumental el domingo al mismo horario. Por ahora, el Superclásico es una posibilidad lejana, pero no imposible.