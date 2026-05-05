El Pocho Lavezzi habló de su lucha contra las adicciones: "No le podía cagar la vida a mi hijo"

Ezequiel Lavezzi se sinceró sobre su batalla contra la enfermedad y relató el duro momento que lo impulsó a buscar ayuda. Además, reveló un consejo que le dio Maradona.

Alejado del fútbol desde 2019, Ezequiel Lavezzi reapareció con un testimonio crudo y sin filtros sobre su lucha contra las adicciones. El exdelantero, que supo brillar en la Selección argentina y en grandes clubes europeos, contó cómo atravesó uno de los momentos más oscuros de su vida y por qué todavía sigue dando pelea.

El Pocho Lavezzi, a corazón abierto El punto de quiebre llegó hacia fines de 2023, cuando un episodio en su casa de José Ignacio, Uruguay, terminó con su internación. “Me interné, estuve pasándola en una clínica con gente que no conocía, que la notaba que no tenía nada que ver con mi palo. Todo eso también te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino y decís: no quiero esto”, reflexionó el Pocho, en una entrevista íntima con Migue Granados en Olga.

Lejos de romantizar el proceso, fue sincero sobre lo que implicó ese difícil paso: “Estuve muy renegado de entrada, pero después me terminó haciendo bien. Estuve un mes. Fue un montón y a la vez también no tanto, porque hoy sigue estando y hoy sigo luchando y sigo en tratamiento para seguir mejorando”. Y dejó en claro que la batalla no se termina: “Yo creo que sí. Perdimos tres finales. A alguna de las que vengan, cuarta, quinta, le tengo que ganar”.

En ese recorrido, hubo un momento clave que lo hizo reaccionar: una charla con su hijo Tomás. El propio Lavezzi contó cómo ese intercambio lo enfrentó con su realidad. “Una de las cosas que me marcó fue que mi hijo me siente y me diga un montón de cosas y dije: ‘No, ¿qué estoy haciendo?’. Se daba cuenta de cosas que vos decís: ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo’”, apuntó. Ese diálogo no solo lo golpeó emocionalmente, sino que también le hizo ver el paso del tiempo y el rol que ocupa como padre. “Me sentó y me dijo un montón de cosas que ahí mismo te das cuenta, decís: ‘La concha de la lora, qué grande que está el guacho’”, recordó.

Ezequiel Lavezzi contó cómo superó las adicciones. Ezequiel Lavezzi contó cómo superó las adicciones. Video: OLGA Más allá del presente, el ex Juventus y PSG también miró hacia atrás y valoró el camino que logró construir gracias al fútbol poniendo el foco en su entorno. “Hubo muchos chicos de mi edad que el barrio se los comió. Tengo muchos amigos que se murieron. Me considero un afortunado y que el fútbol me salvó”.