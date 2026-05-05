La tajante respuesta de Guillermo Barros Schelotto sobre el choque de Vélez con el Gimnasia de su hijo en octavos

Guillermo Barros Schelotto palpitó el cruce de eliminación directa ante el Lobo, club que lo formó y donde juega su hijo Nicolás. Qué dijo.

Guillermo Barros Schelotto palpitó el cruce de Vélez contra el Gimnasia de su hijo por los octavos de final.

Con el empate 1-1 ante Newell's en el cierre de la fase regular, Vélez ya tiene rival en octavos de final del Torneo Apertura. Tras quedar 3° en la Zona A, el equipo de Guillermo Barros Schelotto jugará contra Gimnasia de La Plata en el José Amalfitani, en un duelo que tendrá varios condimentos extras.

El DT del Fortín se verá las caras no solo contra el club que lo formó como futbolista profesional y por quien mantiene un fuerte sentido de pertenencia, sino que además lo hará en un contexto más que especial: tendrá como rival a su hijo Nicolás, el 10 del Lobo y una de sus principales figuras del equipo.

No obstante, el esperado cruce familiar no se verá dentro de las canchas: el mediocampista zurdo llegó a la quinta amarilla en la victoria 2-0 ante Argentinos Juniors en el Bosque y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que se perderá el duelo contra su padre en Liniers. Más allá de eso, el Mellizo fue claro al hablar del mata-mata.

Qué dijo Guillermo Barros Schelotto sobre el cruce ante el Gimnasia de su hijo "Si jugaba mi hijo o no, queda de lado. Gimnasia es el club que me vio nacer, es el equipo que me dio la oportunidad de jugar en Primera, pero como técnico lo enfrenté con Lanús, con Boca, hemos ganado y perdido. Yo soy técnico de Vélez y la profesionalidad está 100% en el campo de juego, el domingo tenemos que tratar de ganar para demostrar todo lo que venimos haciendo", afirmó el entrenador en conferencia de prensa, sin darle vueltas al tema.

Guillermo Barros Schelotto palpitó el cruce de Vélez contra el Gimnasia de su hijo por los octavos de final. Guillermo Barros Schelotto palpitó el cruce de Vélez contra el Gimnasia de su hijo por los octavos de final. Video: TNT Sports Yendo al análisis del partido, Barros Schelotto puntualizó en las virtudes del elenco Tripero y los recaudos que deberá tomar la V azulada para contrarrestarlo. Ha levantado, cambió de técnico, le ha tocado jugar buenos partidos, tiene buenos jugadores. Nacho (Fernández) tiene buen pie, dos delanteros que van permanentemente, será un rival de cuidado, que tienen las mismas chances que nosotros de parar a cuartos. Hay que estar atentos”.