Franco Colapinto fue elegido como una de las figura en Miami: por encima de qué pesos pesados lo puso la F1

Desde el sitio oficial de la Fórmula 1 llegó un reconocimiento fuerte a Colapinto tras un fin de semana donde se metió entre los principales protagonistas.

Franco Colapinto la rompió en el Gran Premio de Miami y la Fórmula 1 lo reconoció.

En un artículo firmado por el periodista especializado Lawrence Barreto, el elogio fue contundente: “Este fue, sin dudas, el mejor fin de semana de Franco Colapinto en la Fórmula 1”. El reconocimiento no solo se apoyó en el resultado final, sino en la solidez que mostró durante todas las sesiones.

La F1 destacó a Franco Colapinto como uno de los mejores del GP de Miami franco colapinto Colapinto consolida su presencia en la máxima categoría. Instagram @francolapinto

Uno de los puntos clave que marcó el informe fue su rendimiento dentro del equipo. Colapinto logró imponerse frente a su compañero Pierre Gasly, un piloto con experiencia y buen arranque de temporada. Esa diferencia interna fue uno de los factores que más pesó en la evaluación.

El argentino se metió en la Q3 con autoridad el sábado y sostuvo un ritmo competitivo durante toda la carrera. Se mantuvo dentro del top 10 en las 57 vueltas y terminó escalando al séptimo puesto tras la sanción a Charles Leclerc, cerrando así uno de sus mejores resultados en la categoría.