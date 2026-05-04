El lamento de Lewis Hamilton, que involucra a Colapinto, tras finalizar en el 6° lugar en Miami: "Quedé en tierra de nadie"

Lewis Hamilton no se fue conforme con su performance en Miami y reconoció que el incidente con el argentino tuvo mucho que ver en el resultado.

Lewis Hamilton lamentó que un toque con Franco Colapinto en la primera vuelta del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 le provocó daños importantes en su Ferrari. El siete veces campeón del mundo se vio condicionado desde el inicio, ya que el trompo de Max Verstappen en la primera curva alteró el orden y permitió que el argentino lo superara en los primeros metros.

En su intento por recuperar la posición, ambos protagonizaron un toque a la salida de la curva 18 del Miami International Autodrome, cuando peleaban por el sexto lugar. Si bien Hamilton logró volver a adelantar al piloto de Alpine, los daños en su SF-26 afectaron su rendimiento y terminó finalizando en la sexta posición tras las 57 vueltas de carrera.

Video: el toque de Colapinto con Hamilton en la largada del GP de Miami El incidente entre Colapinto y Hamilton en el GP de Miami El incidente entre Colapinto y Hamilton en el GP de Miami

El lamento de Hamilton, que involucra a Colapinto, tras finalizar en el 6° lugar en Miami "Tuve muy mala suerte de quedar involucrado en el trompo de Max, porque perdió muchas posiciones. Y después, bueno, el daño por Franco, y eso me hizo perder un montón de carga aerodinámica, y desde ahí quedé en tierra de nadie", dijo Hamilton en zona mixta. "No hay mucho que decir, simplemente perdí alrededor de medio segundo de carga aerodinámica en el coche y estuve girando tratando de sumar la mayor cantidad de puntos posible con el daño", continuó.

Por último, el siete veces campeón del mundo lamentó lo ocurrido, ya que sentía que había logrado progresos con el coche después de sufrir durante las dos clasificaciones y la carrera sprint: lamentó lo ocurrido, ya que sentía que había logrado progresos con el coche después de sufrir durante las dos clasificaciones y la carrera sprint: "Sentía que íbamos a ser fuertes en esta carrera. Y luego, obviamente, con el daño —y es lo peor cuando pasa en la primera vuelta—, porque ya no hay nada que podamos hacer".