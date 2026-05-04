El titular de la Selección argentina que podría estar 40 días sin jugar hasta debutar en el Mundial 2026

El pasado sábado, el Benfica de Nicolás Otamendi visitó al Famalicao por la fecha 34 de la Liga Nos. En un partido que parecía accesible, a priori, los dirigidos por José Mourinho no tuvieron un buen día y terminaron empatando 2-2. Pero lo peor fue que un día después, el Porto, su clásico rival, ganó su partido y se consagró campeón del certamen local.

El que tampoco tuvo un buen sábado fue el marcador central argentino debido a que a los 10 minutos del ST, vio la roja directa por un fuerte planchazo. En primera instancia, el árbitro amonestó al subcapitán de la Selección argentina , pero hubo llamado del VAR y, tras analizar la acción, cambió su decisión y le mostró la roja.

En el momento de esta acción, las Águilas ganaban 2-0, pero con la expulsión del futbolista surgido en Vélez, no solo perdieron un hombre en la cancha sino un pilar en la defensa. Eso lo aprovechó el Famalicao, que logró igualar el encuentro y dejar al equipo de Mourinho sin titulo de liga.

Por su expulsión en Benfica, Otamendi podría estar 40 días sin jugar hasta debutar en el Mundial 2026.

La expulsión de Nicolás Otamendi no es un detalle menor y podría marcar un punto final en su ciclo con Benfica. Todo indica que el defensor recibió una sanción de al menos dos fechas, consecuencia habitual de una roja directa, lo que lo dejaría al margen de los últimos compromisos de la liga, a la que apenas le restan dos jornadas.

Sin competencias locales por delante, el calendario se queda sin casilleros para el zaguero en lo que resta de la temporada, lo que abre la puerta a una despedida anticipada con la camiseta de las Águilas. En ese escenario, el General quedaría liberado de actividad oficial y enfocado en su próximo objetivo: el Mundial 2026.

Sin embargo, su participación en el debut frente a Argelia no estará en los planes, ya que deberá cumplir una suspensión que arrastra, lo que posterga su estreno en la cita internacional.