Bombazo: el titular de la Selección argentina que se lo disputan Real Madrid y Barcelona

Una de las principales figuras de la Selección argentina está en el radar del Barcelona y del Real Madrid para la próxima temporada.

La Selección argentina, como vigente campeona del mundo y bicampeona de América, en los últimos años viene poblando a la mayoría de los mejores equipos del mundo con sus jugadores. Sin embargo, los dos clubes más grandes de España, Real Madrid y Barcelona, no cuentan con ninguna figura de la Scaloneta (más allá del caso especial de Franco Mastantuono).

Como fuera, ambos tienen en la mira a algunos destacados futbolistas albicelestes, como Nico Paz para los Merengues y Julián Álvarez para los Blaugranas. Pero hay un titular de la Scaloneta en específico que despierta el interés de los dos y que tiene intenciones de emigrar a LaLiga después del Mundial 2026.

Cuti Romero, en el radar del Barcelona y el Real Madrid cuti romero El Cuti Romero no seguiría en Tottenham tras finalizar la temporada. @cutiromero2 Se trata de Cristian Romero, quien actualmente atraviesa un mal momento en el Tottenham tanto a nivel colectivo, puesto que el elenco londinense está en puestos de descenso en le Premier, como individual, ya que sufrió una lesión que lo marginará por lo que queda de la temporada y lo hará llegar con lo justo a la Copa del Mundo.

El defensor central, actual capitán de los Spurs, manifestó en más de una oportunidad cierta disconformidad con la dirigencia y los manejos del club, así como manifestó sus deseos de jugar en el fútbol español. El Real Madrid ya lo ha buscado en mercados anteriores y continúa siguiéndolo de cerca, y en los últimos días también despertó interés en la institución Culé.

Según el diario Sport de Cataluña, Barcelona lo tiene como una de las principales opciones para reforzar la defensa de cara a la próxima temporada, con el claro objetivo de ganar la Champions después de 12 años de sequía internacional. De este modo, el Cuti quedó apuntado por los tres grandes de España, ya que el Cholo Simeone también lo quiere para el Atlético de Madrid.