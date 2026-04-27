La tajante sentencia de Julián Álvarez sobre los rumores de su futuro: "Hacen una pelota de mentiras"

A Julián Álvarez le preguntaron por el supuesto interés del Barcelona y otros clubes importantes de Europa por él y no se anduvo con rodeos.

Julián Álvarez está en un gran momento individual con el Atlético de Madrid, con buenos rendimientos y goles en compromisos claves, como en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad (pese a que luego la perdió) y en la ida de los cuartos de final la Champions League contra el Barcelona.

El equipo blaugrana, precisamente, está interesado en incorporarlo y en los últimos meses se vienen dando muchas versiones al respecto, algunas de las cuales ya casi dan por hecho su traspaso el próximo mercado de pases. También trascendió que lo buscan el Arsenal y el PSG.

Julián Álvarez habló de los rumores del interés del Barcelona por él Julián Álvarez habló de los rumores del interés del Barcelona por él A la Araña le preguntaron sobre todos estos rumores y fue tajante: "Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque la verdad que todas las semanas salen cosas nuevas. Trato de no perder energía en eso y enfocarme en lo que tenemos acá, con partidos muy importantes. Trato de enfocarme en eso, en estar muy bien yo para tratar de ayudar al equipo y hacer cosas grandes aquí", aseguró este lunes en conferencia de prensa.

"Yo no puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo. Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen en las redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces. No perder energía en eso. La energía tengo que guardarla para las cosas que me interesan a mí, en estar al cien por cien para ayudar al equipo", insistió.