El Atlético estalló en redes y chicaneó al Real Madrid tras la oferta de € 150.000.000 por Julián Álvarez

El Atlético volvió a dejar en claro que no va a vender a Julián, y menos al Real Madrid. Foto: EFE

La bomba estalló este martes, cuando el Merengue comunicó oficialmente que había presentado una oferta de € 150.000.000 para quedarse con el pase del delantero de la Selección argentina. En el mismo texto, explicó que del otro lado habían agradecido la oferta y decidido no avanzar con la negociación. Sin embargo, la reacción del Colchonero no tardó en llegar.

Los insólitos posteos del Atlético de Madrid tras rechazar la oferta del Real por Julián Álvarez La primera respuesta fue breve pero contundente: la cuenta oficial del Atlético comentó la publicación con tres emojis de carcajadas. Un mensaje simple que rápidamente se volvió viral y que dejó en claro cuál era la postura del club frente al intento de fichar al campeón del mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2064407661668409487&partner=&hide_thread=false https://t.co/AI6mbMujPj — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026 Pero eso fue apenas el inicio. Minutos después, el Aleti publicó un extenso mensaje en tono humorístico con varias aclaraciones cargadas de ironía. "Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos, Real Madrid: 1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti; 2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada; 3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián; 4. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona", escribió entre risas la el club, con el fin de humillar a su eterno rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2064410821846020525&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026 Como si eso fuera poco, el equipo del Cholo Simeone todavía tenía guardada una bala más. En un último posteo, volvió a apuntar contra el Real y lanzó otra chicana vinculada a las divisiones juveniles. "P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, Real Madrid!".