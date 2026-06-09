Mbappé armó su top 6 de los mejores jugadores de la historia de los Mundiales: dónde ubicó a Messi y Maradona

A días del inicio del Mundial 2026 , Kylian Mbappé volvió a instalar un debate eterno en el fútbol. El delantero francés se animó a elegir a los jugadores más importantes en la historia de los Mundiales y armó un ranking que no pasó desapercibido, especialmente en Argentina.

Durante una distendida charla con el influencer alemán Fiago, la estrella del Real Madrid confeccionó su particular top de figuras mundialistas. En lo más alto no dudó en ubicar a Pelé, el único futbolista que logró conquistar tres Copas del Mundo (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970).

No obstante, se guardó los otros dos lugares del podio para los máximos ídolos argentinos: ubicó en segundo lugar a Lionel Messi y eligió cerrar el top 3 con Diego Armando Maradona . Es decir, consideró que "O Rei" sigue un escalón por encima gracias a su legado y a sus tres coronas mundialistas.

El listado continuó con otro campeón del mundo que supo brillar en la máxima cita: Zinedine Zidane. Luego apareció el propio Mbappé, quien no dudó en incluirse entre los cinco mejores de la historia. El sexto lugar quedó para Michel Platini, otro ícono del fútbol francés, pese a que este nunca conquistó la Copa del Mundo.

A sus 27 años, Mbappé disputó dos Mundiales (llegó a la final en la dos) y acumula 12 goles en apenas 14 partidos. Esa cifra lo deja a solo cuatro tantos del récord absoluto de Miroslav Klose, dueño de la marca histórica con 16 conquistas. Si sigue así, no tendrá problemas para superar al legendario goleador alemán.

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