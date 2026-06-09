Bombazo en el fútbol argentino: Jorge Sampaoli llegó a un acuerdo para dirigir a un club de Primera

A cuatro meses de su despido de Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli será el nuevo entrenador de un equipo de la Liga Profesional. Los detalles.

Talleres de Córdoba decidió apostar fuerte a su proyecto deportivo. La dirigencia encabezada por Andrés Fassi metió un verdadero bombazo y acordó este martes la llegada de Jorge Sampaoli. Sí, el ex DT de la Selección argentina será el sucesor de Carlos Tevez y tendrá su primera experiencia en el fútbol argentino.

El nombre de Martín Anselmi fue el que más cerca estuvo de quedarse con el puesto que dejó vacante el Apache tras la eliminación en octavos de final del Torneo Apertura (perdió el clásico con Belgrano). Sin embargo, pese a varios contactos y negociaciones avanzadas, el acuerdo con el ex DT del Porto se cayó de un momento a otro.

Los detalles del acuerdo contractual de Jorge Sampaoli con Talleres: hasta cuándo firma Ahí apareció Sampaoli. Según informó el periodista Martín Arévalo, el experimentado entrenador aceptó la propuesta de Talleres y en los próximos días firmará un contrato por 18 meses, con vigencia hasta diciembre de 2027.

Sampaoli y una repentina reacción durante la entrega de medallas de la Sudamericana, tras la derrota de Mineiro ante Lanús en la final. Sampaoli es el nuevo entrenador de Talleres de Córdoba. Foto: EFE La extensa trayectoria del ex DT de la Selección argentina La noticia tiene otro dato que llama la atención: será su regreso al fútbol argentino después de 26 años. Su última experiencia en el país fue en el 2000, cuando dirigió a Argentino de Rosario. A partir de ahí inició un recorrido que lo llevó por distintos destinos de Sudamérica y Europa: pasó por Perú, Ecuador, Chile, España, Brasil y Francia.

También tuvo su -tortuoso- ciclo al frente de la Albiceleste (estalló la interna con el plantel durante el Mundial 2018) y alcanzó el mayor logro de su carrera al conquistar la Copa América 2015 con la Selección de Chile (venció a Argentina por penales en la final).