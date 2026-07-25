San Lorenzo no levanta cabeza y perdió 1-0 contra Lanús en el debut del Torneo Clausura

Por la fecha 1, San Lorenzo cayó como visitante frente a Lanús en la Fortaleza por un gol de Yoshan Valois a los 65 minutos.

Por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, el San Lorenzo de Néstor "Pipo" Gorosito no pudo levantar cabeza tras la eliminación en Copa Argentina y perdió 1-0 en condición de visitante este sábado por la noche contra Lanús en la Fortaleza.

El único gol del partido lo convirtió el colombiano Yoshan Valois en el segundo tiempo, a los 65 minutos, en una jugada en la que todo el Ciclón se quedó reclamando una posición adelantada, pero el VAR no detectó ningún fuera de lugar y el tanto fue convalidado.

El gol de Valois para el triunfo de Lanús ESPN El encuentro comenzó con mayor iniciativa del local, que generó las primeras aproximaciones y obligó a Orlando Gill a intervenir ante los intentos de Valois, Matías Sepúlveda y Ramiro Carrera. El elenco de Boedo respondió con algunas apariciones de Nicolás Tripichio y buscó apoyarse en Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi, aunque le costó generar situaciones claras.

La primera mitad terminó sin goles, con un Lanús que encontró más facilidad para llegar al área rival pero no tuvo precisión en la definición. La diferencia apareció a los 20 minutos del complemento, cuando Valois recibió habilitado dentro del área, se acomodó ante la marca y definió para superar a Gill y establecer el 1-0.

A partir de la ventaja, el conjunto de Pellegrino se replegó algunos metros y administró el resultado, mientras Gorosito movió el banco en busca de mayor presencia ofensiva. San Lorenzo adelantó sus líneas durante el tramo final y buscó llegar al empate, pero no encontró la claridad suficiente para quebrar a una defensa local que sostuvo la ventaja hasta el cierre.