Festeja Gorosito: San Lorenzo aceleró en el mercado de pases y tiene dos refuerzos al caer

San Lorenzo avanzó fuerte y quedó a un paso de cerrar las llegadas de Gustavo Del Prete y Emiliano Amor, quienes firmarían contratos por 18 meses.

San Lorenzo empieza a mover fichas en un mercado de pases que hasta ahora había sido muy tranquilo. Mientras espera resolver las inhibiciones que le impiden inscribir futbolistas, la dirigencia avanzó con fuerza y quedó muy cerca de concretar las incorporaciones de Gustavo Del Prete y Emiliano Amor, dos jugadores pedidos por Néstor Gorosito para reforzar el plantel.

San Lorenzo está muy cerca de abrochar a Del Petre y Amor Según informó TyC Sports, el Ciclón ya alcanzó un acuerdo de palabra con la representación de Del Prete. El delantero de 30 años quedó libre tras finalizar su vínculo con Atlas de Guadalajara y llegaría con el pase en su poder para firmar un contrato por 18 meses. En Boedo son optimistas y esperan que la operación quede sellada durante la próxima semana.

Gustavo Del Petre, la nueva cara que tendrá Gorosito en San Lorenzo. X @Atlas El atacante nacido en Cipolletti viene de un ciclo irregular en el fútbol mexicano. Con la camiseta de Atlas disputó 27 partidos, convirtió tres goles y repartió dos asistencias, aunque terminó perdiendo terreno en la consideración de Diego Cocca. Antes de su aventura en la Liga MX había tenido pasos destacados por Estudiantes de La Plata y otros clubes del continente.

La otra negociación que entró en la recta final es la de Emiliano Amor. San Lorenzo llegó a un entendimiento con Defensa y Justicia para concretar su salida y el defensor central de 31 años ya se realizó la revisión médica. Si no surgen inconvenientes de último momento, también firmará un contrato por un año y medio y se convertirá en una nueva alternativa para la última línea azulgrana.