Cuánto dinero cobrará San Lorenzo tras la millonaria transferencia de Ángel Correa a River

La llegada de Correa a River sacudió el mercado de pases y en San Lorenzo siguen de cerca la operación porque recibirán una importante compensación económica.

La llegada de Ángel Correa a River también tiene un ganador inesperado: San Lorenzo recibirá una importante suma por derechos de formación.

La confirmación de Ángel Correa como nuevo refuerzo de River generó repercusiones más allá de Núñez. En Boedo también celebran la transferencia, ya que San Lorenzo recibirá una suma importante de dinero gracias al mecanismo de solidaridad que establece la FIFA para los clubes formadores.

Aunque el monto definitivo de la operación todavía no fue oficializado, distintas versiones indican que River desembolsará entre 15 y 17 millones de dólares para quedarse con el pase del campeón del mundo. Si la transferencia se concreta en el piso de esa cifra, el Ciclón percibirá cerca de 500 mil dólares.

River confirmó la compra de Ángel Correa mediante un comunicado oficial COMUNICADO OFICIALRiver Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa.En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución. pic.twitter.com/LQ53evNSj7 — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026 El mecanismo de solidaridad contempla compensaciones para las instituciones que participaron en la formación de un futbolista entre los 12 y los 23 años. Correa llegó a San Lorenzo cuando tenía 12 años y realizó todo su proceso de crecimiento deportivo en el club hasta debutar en Primera División en 2013 bajo la conducción de Juan Antonio Pizzi.

Durante su paso por el conjunto azulgrana, el delantero fue campeón del Torneo Inicial 2013 y tuvo un papel clave en la histórica conquista de la Copa Libertadores 2014. En total disputó 65 partidos, marcó 12 goles y entregó 19 asistencias antes de ser transferido al Atlético de Madrid por 10 millones de dólares.