Juega en la Liga argentina, la rompió en el Mundial 2026 y Manchester United pagaría US$ 8.000.000 por su pase

La Copa del Mundo catapultó al mercado europeo a la figura de un grande del fútbol argentino, y podría recalar en la Premier League. Quién es.

Orlando Gill, el héroe de la histórica clasificación por penales de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026.

Sin dudas, el Mundial 2026 le cambió la carrera a Orlando Gill. El arquero de la Selección de Paraguay fue determinante durante todo el torneo, pero nadie olvida la hazaña ante Alemania: se lució en la definición por penales -tapó dos- y quedó inmortalizado en la historia de su país.

San Lorenzo se frota las manos: la millonaria oferta que llegaría por Orlando Gill A partir de ahí, el nombre del futbolista que pertenece a San Lorenzo empezó a recorrer toda Europa. Lo que nadie esperaba es que el máximo interesado sea el Manchester United: el gigante inglés estaría dispuesto a desembolsar US$ 8.000.000 para llevárselo en este mercado de pases, el monto equivalente a su cláusula de rescisión.

El encargado de confirmar la noticia fue el propio representante de Gill. Sin embargo, en Boedo bajan la espuma y aseguran que por ahora no recibieron ninguna oferta formal, más allá de que la dirigencia la espera con ansias debido a la crisis económica que atraviesa la institución.

Orlando Gill podría ser transferido al Manchester United. Fotobaires No obstante, en caso de que no se concrete su llegada a los Red Devils, hay un abanico de opciones. Desde la Premier League también levantaron el teléfono el Aston Villa del Dibu Martínez e Ipswich Town, mientras que en Italia tanto Torino como Fiorentina siguen de cerca al arquero paraguayo.