Pese a la oferta de River, un campeón del mundo con la Selección argentina se iría al Flamengo

Cuando parecía todo avanzado, Flamengo apareció con una impactante oferta y le arrebataría a River uno de sus grandes anhelos en el mercado de pases.

Golpazo para River: un jugador de la Selección que estaba al caer se iría al Flamengo.

Cuando en Núñez ya empezaban a ilusionarse con ver a Thiago Almada vestido de rojo y blanco, apareció un peso pesado del continente para cambiar el rumbo de la historia. Flamengo aceleró a fondo por el campeón del mundo con la Selección argentina y, por estas horas, le estaría ganando la carrera a River.

Thiago Almada, a un paso de ser refuerzo del Flamengo: superó la oferta de River Desde hace semanas, el Millonario tenía muy encaminado un acuerdo con el Atlético de Madrid para adquirir el 50% de su pase en € 20.000.000. Como dato no menor, el ex Vélez ya había dado el visto bueno para sumarse al equipo dirigido por el Chacho Coudet.

El problema es que el Mengao decidió entrar en escena con todo su poderío económico, y si se lo propone no tiene competidor: puso sobre la mesa una propuesta cercana a los € 28.000.000 por la totalidad de la ficha de Almada, un número imposible de alcanzar para dirigencia de Stefano Di Carlo.

Flamengo le ganaría la pulseada a River por Thiago Almada. EFE Incluso, según reveló Sebastian Srur, periodista que cubre el día a día de River, Flamengo logró lo más importante: habría seducido al futbolista 25 años con un impactante salario por los próximos tres años.