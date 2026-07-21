El Torino de Italia homenajeó a River y su "eterna amistad" con una nueva camiseta

A raíz del 125° aniversario de River, el Torino celebró su hermandad histórica con una indumentaria suplente que emula la titular del Millonario.

El Torino y River Plate comparten un vínculo muy especial, al que ellos supieron denominar "eterna amistad". La misma se forjó luego de la solidaridad que mostró el cuadro de Núñez tras la tragedia aérea de Superga de 1949, en la que murió todo el plantel del equipo piemontés, que por esos años atravesaba un gran momento deportivo.

Desde entonces, ambos clubes quedaron hermanados y esta cercanía se vio reflejada, entre otras cosas, en numerosas camisetas homenaje de un club al otro a lo largo de los años. Y en razón del 125° aniversario de la Banda, Il Toro decidió rendirle honores con un nuevo uniforme suplente que replica el clásico manto titular millonerio.

Torino presentó una nueva camiseta en homenaje a River @TorinoFC_1906 La misma consiste en una camiseta blanca con una franja diagonal que asciende de izquierda a derecha, la cual comienza siendo granate (color del elenco italiano) y se va transformando con un degradé en rojo. Además, en la nuca, aparece el escudo riverplatense y la frase que unió a ambas instituciones para siempre: "Eterna amistad".

La nueva indumentaria fue presentada con un emotivo video en la que un hincha del Torino viste la casaca mientras le escribe una carta a River: "Querido amigo, todavía recuerdo nuestro primer encuentro en aquella cancha de fútbol polvorienta, mientras llevábamos las camisetas de nuestros ídolos. Y no hizo falta mucho para entender que tu y yo, en el fondo, no somos tan diferentes", comienza el texto.

Oggi quella banda rossa attraversa il mio granata, come un abbraccio che non finisce mai pic.twitter.com/QkcxqmcsL5 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 21, 2026 "Tal vez por eso estuviste a mi lado en el momento más oscuro de mi vida, cuando volver a ponerse de pie parecía imposible. Dos colores, dos pueblos, una sola pasión... La distancia nunca nos separó; al contrario, nos hizo más fuertes. Porque un vínculo verdadero no se mide en kilómetros, sino en su capacidad de resistir el paso del tiempo", destaca a continuación.