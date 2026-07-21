Lionel Scaloni llegó a Pujato y fue recibido por sus vecinos con un cantito que lo emocionó: "¡Leo no se va!"

Tras la final perdida, Lionel Scaloni llegó a su querido pueblo y un grupo de personas se acercó para agradecerle y pedirle que no se vaya de la Selección.

Scaloni ya está en su querido Pujato, donde fue recibido por una multitud.

Lionel Scaloni ya está en Pujato. Después del golpe que significó la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, el entrenador regresó a su pueblo natal y, como era de esperar, se encontró con una cálida y emotiva bienvenida.

Así fue el recibimiento a Lionel Scaloni en Pujato Decenas de vecinos lo esperaron, apenas bajó del auto, comenzaron a entonar un cántico que emocionó al DT: “¡Leo no se va, Leo no se va!”. Saludó uno por uno a los presentes, firmó autógrafos y agradeció el apoyo recibido en un momento de incertidumbre.

En medio de eso, Scaloni se tomó un momento para hablar con los medios que lo esperaban a metros de su casa. "No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Pero seguiremos dando batalla", visiblemente conmovido, pero ya habiendo dejado atrás el golpe.

Como no podía ser de otra manera, el Gringo también fue consultado por su futuro. Después de haber reconocido que analiza cerrar su ciclo como DT de la Selección a fin de año (en diciembre vence su contrato), prefirió llevar tranquilidad y evitar mayores especulaciones.