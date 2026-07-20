El sugestivo posteo de Lautaro Martínez tras no haber jugado ni un minuto en la final del Mundial

Tras la final perdida ante España, Lautaro Martínez rompió el silencio con un mensaje cargado de tristeza, orgullo y una frase que generó interpretaciones.

Lautaro Martínez fue el héroe de la histórica victoria 2-1 frente a Inglaterra, pero no ingresó en la final.

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 golpeó fuerte puertas adentro del plantel. Uno de los que expresó públicamente sus sensaciones fue Lautaro Martínez, quien utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de agradecimiento y reflexión, aunque también dejó una frase que reflejó su malestar por no haber ingresado durante el encuentro.

"Lo intentamos. Por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo; esta vez no se nos dio", escribió el delantero en una publicación en Instagram. Sin embargo, el pasaje que más repercusión generó llegó unas líneas después: "Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno...".

Lautaro Martínez rompió el silencio tras la final y dejó una frase que no pasó inadvertida La frase fue interpretada como una muestra de frustración por haber permanecido en el banco de suplentes durante toda la final. Lautaro aparecía como una de las opciones ofensivas para Lionel Scaloni, pero finalmente no tuvo participación en un partido donde Argentina buscó variantes para revertir el resultado adverso.

Pese a esa decepción personal, el atacante evitó cualquier cuestionamiento directo al cuerpo técnico y eligió destacar el recorrido de la Albiceleste en el torneo. Argentina alcanzó su segunda final mundialista consecutiva y estuvo a un paso de conseguir el bicampeonato tras la histórica consagración en Qatar 2022.