La mendocina Agustina Gandolfo expuso la intimidad de Lautaro Martínez tras la final del Mundial 2026

La influencer mendocina sorprendió en las redes sociales con una emotiva carta abierta para acompañar al delantero tras el duro golpe ante España.

A pesar de la caída frente a España, el recorrido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 merece un reconocimiento absoluto. Volver a jugar el partido más importante del planeta no es para cualquiera, y el conjunto argentino dejó todo en la cancha hasta el último minuto, demostrando nuevamente su carácter competitivo

Más allá del resultado deportivo, el orgullo por el esfuerzo realizado traspasó la cancha y se trasladó a las redes sociales. Muestra de ello fue el gesto de Agustina Gandolfo, quien le dedicó en Instagram un emotivo mensaje a Lautaro Martínez para apoyarlo en este momento y poner en valor todo el camino recorrido.

La Selección Argentina perdió 1 a 0 contra España. @Argentina "Callado. Siempre respetuoso. Desde el lugar que te toque, trabajando en silencio y confiando en que el esfuerzo siempre termina encontrando su momento", dice la primera parte de la publicación de la mendocina.

"Te vi prepararte para este Mundial durante muchísimo tiempo. Vi todo lo que hiciste cuando nadie miraba. El esfuerzo físico, la fortaleza mental, las horas de trabajo, las ganas de superarte todos los días. Tenés un hambre de crecer que admiro, una garra que me llena de orgullo y una humildad que nunca deja de sorprenderme", afirmó Gandolfo.

El posteo que le dedicó la mendocina al futbolista. Captura de pantalla Instagram Agus.gandolfo. "Incluso en los momentos más lindos, lo primero que pensás es en nosotros. 'Es por ustedes, todo es para ustedes', nos decís siempre. Y cada vez que lo leo, se me hace un nudo en la garganta", continuó la joven.