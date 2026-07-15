La mendocina Agustina Gandolfo sorprendió con un mensaje premonitorio y mostró su apoyo a Lautaro Martínez

La empresaria y pareja del delantero compartió en sus redes sociales una charla íntima que encendió la ilusión de los hinchas.

En medio de la euforia y la expectativa que rodea a la Selección Argentina en este Mundial, Agustina Gandolfo, pareja del goleador Lautaro Martínez, volvió a ser protagonista en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la mendocina compartió un mensaje que anticipó la victoria del conjunto albiceleste.

En el carrusel, se la puede ver radiante junto a sus dos hijos. Los tres lucen con orgullo indumentaria de la Selección Argentina, preparados para alentar al Toro desde las tribunas. La publicación rápidamente cosechó miles de me gustas, quienes destacaron la ternura de la postal familiar y el inquebrantable apoyo que le brindan al delantero del Inter de Milán.

Los posteos en redes y, ¿un mensaje profético? Gandolfo con sus hijos. IG @agus.gandolfo Además de la foto familiar, Gandolfo publicó un video del propio delantero saludando hacia la zona donde ellos se encontraban ubicados en el estadio. El gesto del jugador buscando a sus seres queridos refleja la importancia del sostén anímico que representa su núcleo íntimo para afrontar la enorme presión que conlleva vestir la camiseta albiceleste.

Sin embargo, el detalle que verdaderamente captó la atención de sus seguidores fue la publicación de una captura de pantalla de un chat privado de WhatsApp. En el mensaje, enviado en horas de la noche antes de un partido trascendental, se puede leer una fuerte declaración que resonó como una premonición para el pueblo futbolero.

"Bueno amor mío te amo mucho descansa, mañana será un gran día y volvernos a jugar otra final del mundo", expresó la empresaria mendocina.