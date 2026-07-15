Eduardo Feinmann festejó el batacazo de la Selección argentina remarcando una mágica coincidencia sobre el triunfo ante Inglaterra

Eduardo Feinmann celebró el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra este miércoles, y en los primeros minutos de su pase con Pablo Rossi en A24, el conductor remarcó una mágica coincidencia que conecta con la victoria del equipo nacional ante su histórico contrincante en el Mundial de 1986.

"Qué emoción, Dios mío, ¡Bien Argentina! Estos tipos realmente se merecen este aplauso porque son una cosa impresionante. Gracias Messi, gracias capitán. Te has convertido en héroe, le ganaste a Inglaterra, levantaste un partido épico, histórico", comenzó con euforia Feinmann.

Luego, el periodista elogió al líder la Selección argentina y a sus compañeros al destacar: "El mejor partido del Mundial te lo ganaste vos y todo tu equipo, así que ¡gracias! y ¡gracias!".

Eduardo Feinmann, eufórico por el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra Enfundado en una bandera nacional, Eduardo Feinmann apuntó contra el combinado inglés al cuestionar: "Otra vez con el corazón le ganamos a estos especuladores, porque este equipo especuló todo el segundo tiempo, se colgaron del travesaño. Especuladores ¡Qué alegría, los tenemos de hijos a los ingleses!".

Entusiasmado por el batacazo de la Selección argentina, Feinmann resaltó una mágica coincidencia al comentar: "¿Viste que hay gente que es cabulera? Rolo Villar por ejemplo piensa en los números. Para mí el número es el 86. El empate es en el minuto 86. ¿Cuándo le ganamos a los ingleses en México? ¡En el '86! que fue con el gol más lindo de toda la historia del fúbol mundial".